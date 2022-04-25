Ворог нещадно бомбить «Азовсталь» і намагається наступати на сході – Генштаб

Окупанти намагалися провести штурмові дії на двох напрямках в Харківській області

Триває 61-ша доба повномасштабної збройної агресії Росії проти України. Противник проводить наступальні дії у Східній операційній зоні з метою розгрому угруповання Об’єднаних сил, встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та забезпеченні сухопутного шляху між зазначеними територіями та окупованим Кримом. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведенні 25 квітня.

Слобожанський напрямок

На Слобожанському напрямку російські окупанти продовжують обстріли зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню по населених пунктах Харків, Карасівка, Прудянка та Коробочкіно.

На напрямках Ізюм – Барвінкове та Ізюм – Слов’янськ ворог намагався провести штурмові дії, успіху не мав, здійснював обстріли в районах населених пунктів Велика Комишуваха, Вірнопілля та Нова Дмитрівка.

Донецький і Таврійський напрямки

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснював артилерійські обстріли позицій Збройних сил України. В місті Маріуполь ворог завдавав ракетно-бомбових ударів по позиціях наших військ на території заводу «Азовсталь». Веде штурмові дії населеного пункту Попасна.

Південнобузький напрямок

На Південнобузькому напрямку ворог обстрілював позиції наших військ в районах населених пунктів Князівка та Миколаївка.

Волинський, Поліський та Сіверський напрямки

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ворог активних дій не проводив, суттєвих змін в положенні та діяльності підрозділів противника, що забезпечує охорону українсько-білоруської та українсько-російської ділянок державного кордону України, не виявлено.

Наші перемоги

Сили оборони України завдають противнику значних втрат. Тільки на території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито сім атак ворога, знищено тринадцять танків, три артилерійські системи, сімнадцять одиниць броньованої техніки, чотири бойові броньовані машини та вісімнадцять одиниць автомобільної техніки і чотири паливозаправника.

Підрозділами протиповітряної оборони, в зазначеному районі, було збито три безпілотні літальні апарати типу «Орлан-10».

Раніше повідомлялося, що росіяни навіть на Великдень продовжують обстрілювати «Азовсталь» у Маріуполі. Нині у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тисяч населення.

Тим часом вночі в російському Брянську загорілися нафтобази, що входять до комплексу нафтопроводу Дружба, через яку до Європи надходить нафта. Пожежа виникла після вибухів. Також горить військова частина.