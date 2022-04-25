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    Опозиціонери перемогли на виборах до парламенту Словенії

    Опозиціонери перемогли на виборах до парламенту Словенії
    Фото: Reuters

    Опозиційний «Рух Свобода» лідирує на виборах до парламенту Словенії з 34,54% голосів

    Опозиційний лівоцентристський «Рух Свобода» переміг на виборах до парламенту Словенії. Результати опубліковані на сайті Державної виборчої комісії країни.

    Після підрахунку 99,68% голосів «Рух Свобода» набрав 34,54% голосів.

    За правлячу Словенську демократичну партію попередньо проголосували 23,53 відсотка виборців, за «Нову Словенію» – 6,85 відсотка, за соціал-демократів – 6,65 відсотка, за «Лівих» – 4,38 відсотка.

    Вибори до словенського парламенту відбулися 24 квітня. У них могли взяти участь майже 1,7 мільйона людей. Усього вибиралися 90 парламентаріїв.

    Нагадаємо, прем'єр-міністр Словенії Янез Янша у своєму Twitter-акаунті опублікував мем про появу символу «Z», який російська армія використовує під час вторгнення в Україну.

    Теги: росія окупанти вибори армія війна Україна Словенія окупація #stoprussia
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    Опозиціонери перемогли на виборах до парламенту Словенії