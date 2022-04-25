Масштабній пожежі в Брянську присвоєно підвищений ранг (відео)

Два величезних полум’я видно всьому Брянську

Горять російські нафтобази та військова частина

У російському Брянську триває ліквідація пожеж на нафтобазах та складах військової частини. Пожежі присвоєно підвищений ранг.

«Продовжується боротьба з вогнем на нафтобазі (присвоєно підвищений ранг) та імовірно на складі військової частини», – йдеться в повідомленні.

Два величезних полум’я видно всьому місту. Над Брянськом стовп диму.

Поки що вогонь локалізувати не вдалося.

Як відомо, нафтобази, де виникла пожежа, входять до комплексу нафтопроводу Дружба, через яку до Європи надходить нафта. Брянськ – головна розподільна ділянка. Брянська нафтобаза належить «Роснєфті». Ця нафтова компанія бере активним чином участь у «Z-операції» шляхом поставки нафтопродуктів, в т.ч. на своїх фірмових бензовозах.

Крім того, Брянська нафтобаза бере участь в експлуатації нафтопроводу «Дружба», що належить «Транснєфті».

Поки Європа готує шостий пакет санкцій, обговорюючи у який спосіб вводити санкції на російську нафту, таке собі штучне ембарго сталося саме по собі.

Нагадаємо, пожежа на нафтобазах у Брянську виникла близько 2 години ночі. Перед цим у місті пролунали вибухи.

Останні кілька тижнів Росія ледь не щодня у вогні. Так, 1 квітня уночі у російському Бєлгороді загорілася нафтобаза. Місцева влада почала відселяти жителів сусідніх із палаючим об’єктом жителів.

20 квітня у самому центрі Москві біля мерії виникла пожежа. Того ж дня на території хімзаводу у місті Кінешма також сталася пожежа. За даними російських ЗМІ, вогонь пошкодив будинок цеху на площі 1,5 тис. кв. м.

21 квітня у російському місті Твер сталася пожежа у будівлі Другого центрального науково-дослідного інституту Міністерства оборони Росії.