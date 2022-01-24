Чому Німеччина стала адвокатом Росії?
Німці вважають, що союз з Росією важливіший, ніж союз з Британією
Якщо дуже коротко, то після 1945 року в Європі (колективному Заході і не тільки) єдиними «поганими хлопцями» були німці.
Зараз у них з‘явився великий шанс віддати цю пальму першості росіянам. І вони свідомо та підсвідомо все роблять для цього.
Передача чи не передача зброї Україні тільки посилює роль Росії, як «поганого хлопця», між іншим.
А економіка, північний потік і т.д – це вторинне. Тому, коли ми аналізуємо нинішню ситуацію, треба виходити, перш за все, саме з цих міркувань.
Зараз це просто передача естафетної палички. І, важливо, що німці, як і в минулому столітті, вважають, що союз з Росією важливіший, ніж союз з Британією.
Одним словом, все як завжди.
Джерело: блог Вадима Денисенка