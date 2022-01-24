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    Думки вголос

    Чому Німеччина стала адвокатом Росії?

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Глава ВМС Німеччини заявив, що Україна &laquo;назавжди втратила Крим&raquo; і похвалив Путіна - Чому Німеччина стала адвокатом Росії?
    Глава ВМС Німеччини заявив, що Україна «назавжди втратила Крим» і похвалив Путіна
    фото: скріншот відео

    Німці вважають, що союз з Росією важливіший, ніж союз з Британією

    Якщо дуже коротко, то після 1945 року в Європі (колективному Заході і не тільки) єдиними «поганими хлопцями» були німці.

    Зараз у них з‘явився великий шанс віддати цю пальму першості росіянам. І вони свідомо та підсвідомо все роблять для цього.

    Передача чи не передача зброї Україні тільки посилює роль Росії, як «поганого хлопця», між іншим.

    А економіка, північний потік і т.д – це вторинне. Тому, коли ми аналізуємо нинішню ситуацію, треба виходити, перш за все, саме з цих міркувань.

    Зараз це просто передача естафетної палички. І, важливо, що німці, як і в минулому столітті, вважають, що союз з Росією важливіший, ніж союз з Британією.

    Одним словом, все як завжди.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: Росія Німеччина Європа
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    Чому Німеччина стала адвокатом Росії?