Канцлер Німеччини про дії РФ: «Це загроза миру та безпеці в Європі»

Шольц висловився про про російську агресію та розширення НАТО

Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув вимоги Росії щодо припинення розширення НАТО на схід.

«Вступ нових країн Східної Європи до НАТО зараз взагалі не значиться на порядку денному. Навіщо ця вимога з боку Росії? Такої гарантії не може бути», – заявив Шольц в інтерв'ю німецькій газеті Süddeutsche Zeitung, пише Deutsche Welle.

«Безпека та співпраця в Європі, як говорить Гельсінський прикінцевий акт, можливі лише в тому випадку, якщо немає ідеї про зони впливу, в яких країнам не дозволяється визначати свій власний розвиток», – зазначив він.

Коментуючи поточну ситуацію на російсько-українському кордоні, Шольц сказав, що становище дуже серйозне. За його словами, не можна забувати, що Росія стягнула до кордону з Україною приблизно сто тисяч військовослужбовців і велику кількість військової техніки.

«Розумного пояснення цьому немає, – сказав він. – Це загроза миру та безпеці в Європі».

Канцлер попередив, що Росія заплатить високу ціну у разі військової агресії проти України. На питання про те, якою може бути ця ціна, він сказав: «У колі союзників ми домовляємося про можливі заходи. Це добре. Ми повинні бути здатні діяти у разі чого. І ми будемо».

Нагадаємо, Держдеп США заявив, що Олімпіада в Пекіні не завадить планам Росії щодо України.

Напередодні стало відомо, чому Німеччина відмовляється постачати Україні зброю.

Учора МЗС закликав прем'єра Баварії реалістично оцінювати безпекову ситуацію у Європі. Так у Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяву прем’єра Баварії Маркуса Зьодера про те, що Російська Федерація є, нібито, «складним партнером, однак не ворогом». Відзначають, що це псує українсько-німецькі відносини.

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