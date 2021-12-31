Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав Україну

що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами

Олаф Шольц: що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за суверенну, єдину сильну Європу

Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному привітанні заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики. Про це повідомляє Tagesspiegel.

У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за «суверенну, єдину сильну Європу». Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

«Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами», – сказав він.

У світлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: «Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню».

Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Групі семи.

«Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман – флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу», – заявив він.

Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним.

Також повідомлялося, що Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО. Як стало відомо, Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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