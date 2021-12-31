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    Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав Україну

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    Олаф Шольц:&nbsp;що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами - Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав Україну
    Олаф Шольц: що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами
    фото: dpa

    У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за суверенну, єдину сильну Європу

    Новий канцлер Німеччини Олаф Шольц у своєму першому на посаді новорічному привітанні заявив, що загроза російського вторгнення в Україну приносить для Європи нові виклики. Про це повідомляє Tagesspiegel.

    У зовнішньополітичній частині своєї промови Шольц виступив за «суверенну, єдину сильну Європу». Водночас він нагадав, що трансатлантична співпраця має важливе значення для безпеки в Європі та за її межами.

    «Що стосується України, то зараз ми стикаємося з новими викликами», – сказав він.

    У світлі побоювань Заходу, що Росія може напасти на Україну, канцлер заявив: «Непорушність кордонів є цінним активом – і не підлягає обговоренню».

    Канцлер нагадав, що з 1 січня до Німеччини переходить головування у Групі семи.

    «Ми використовуємо наше головування для того, щоб цей клуб держав перетворився на флагман – флагман кліматично нейтрального господарювання та справедливого світу», – заявив він.

    Нагадаємо, раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Німеччина відмовилася давати Україні зброю через патологічний страх перед російським президентом Володимиром Путіним.

    Також повідомлялося, що Україна домовляється з Німеччиною щодо розблокування закупівель зброї в НАТО. Як стало відомо, Меркель особисто блокувала постачання зброї Україні за лінією НАТО.

    Також канцлер Німеччини розповів, що робитиме ЄС у разі нападу Росії на Україну.

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    Теги: Німеччина політика Україна Олаф Шольц
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    Канцлер Німеччини у своєму першому новорічному привітанні згадав Україну