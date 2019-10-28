  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Думки вголос

    Генератор божевілля у новому уряді

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Милованов пропонує відмінити пенсії - Генератор божевілля у новому уряді
    Милованов пропонує відмінити пенсії

    Найгірше те, що міністра Мілованова ніхто не зупиняє, а він генерує божевілля без будь-яких розрахунків

    Мілованов запропонував повністю відмінити ЄСВ і компенсувати його податком на нерухомість.

    Поясню дуже просто. ЄСВ - головний податок, який наповнює пенсійний фонд (приблизно 230 млрд плюс 175 млрд компенсується державою).

    Податок на нерухомість - місцевий податок, який встановлюють місцеві органи влади, але боячись бунтів, стараються його тримати в мінімальних межах.

    Отже, що пропонує Мілованов? Він пропонує зібрати з нерухомості десь 150 млрд грн. Якщо ми відкинемо мінімальне житло, 5 млн сімей на субсидіях, то вийде, що 7-8 млн сімей мають сплатити 6 млрд дол в рік. При дуже грубих підрахунках, будинок в 100 квадратів обійдеться власникам в 5-6 тис дол на рік.

    Що ж, це вихід, але дуже сумніваюся, що це покращить соціальну ситуацію в країні, де немає ринку аренди житла, а половина приватного сектору, без кредитів самотужки будує по 10-12 років той самий будинок в 100-150 квадратів.

    Є ще один вихід - просто відмінити пенсії. Так, між іншим живе Китай, який просто немає такої проблеми, як пенсії. Але цікаво мені будо б почути щось подібне від команди Зеленського.

    Найгірше те, що цього божевільного міністра ніхто не зупиняє, а він генерує божевілля без будь-яких розрахунків. Але навіщо розрахунки і якісь дурацькі цифирки? Він же професор і прийшов міняти країну. А розрахунки в таких випадках потрібні тільки занудам, а не героям ток шоу.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    нерухомість житло будинок Пенсійний фонд уряд Тимофій Милованов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Леонід Ємець
    Леонід Ємець

    Народний депутат 7 і 8 скликань

    Леонід Швець
    Леонід Швець

    Журналіст

    Юрій Винничук
    Юрій Винничук

    Український письменник

    Андрій Піонтковський
    Андрій Піонтковський

    Публіцист, політолог

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ