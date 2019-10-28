Генератор божевілля у новому уряді

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Милованов пропонує відмінити пенсії

Найгірше те, що міністра Мілованова ніхто не зупиняє, а він генерує божевілля без будь-яких розрахунків

Мілованов запропонував повністю відмінити ЄСВ і компенсувати його податком на нерухомість.

Поясню дуже просто. ЄСВ - головний податок, який наповнює пенсійний фонд (приблизно 230 млрд плюс 175 млрд компенсується державою).

Податок на нерухомість - місцевий податок, який встановлюють місцеві органи влади, але боячись бунтів, стараються його тримати в мінімальних межах.

Отже, що пропонує Мілованов? Він пропонує зібрати з нерухомості десь 150 млрд грн. Якщо ми відкинемо мінімальне житло, 5 млн сімей на субсидіях, то вийде, що 7-8 млн сімей мають сплатити 6 млрд дол в рік. При дуже грубих підрахунках, будинок в 100 квадратів обійдеться власникам в 5-6 тис дол на рік.

Що ж, це вихід, але дуже сумніваюся, що це покращить соціальну ситуацію в країні, де немає ринку аренди житла, а половина приватного сектору, без кредитів самотужки будує по 10-12 років той самий будинок в 100-150 квадратів.

Є ще один вихід - просто відмінити пенсії. Так, між іншим живе Китай, який просто немає такої проблеми, як пенсії. Але цікаво мені будо б почути щось подібне від команди Зеленського.

Найгірше те, що цього божевільного міністра ніхто не зупиняє, а він генерує божевілля без будь-яких розрахунків. Але навіщо розрахунки і якісь дурацькі цифирки? Він же професор і прийшов міняти країну. А розрахунки в таких випадках потрібні тільки занудам, а не героям ток шоу.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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