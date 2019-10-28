У Вінниці 74% житлових будинків вже з опаленням
Опалення подали вже у 905 будинків Вінниці. Водночас через пориви на мережах в деяких помешканнях вінничан стане тепло дещо пізніше
«Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує послугою з централізованого опалення 1221 будинок житлового фонду Вінниці. Підприємство подає теплоносій на будинки споживачів поступово і станом на 15:30 25 жовтня опалення увімкнули у 905 будинках, що становить 74,12% від загальної кількості будинків.
Водночас, на «Вінницяміськтеплоенерго» наголошують на тому, що під час пуску теплоносія йде велике навантаження на мережі, тому можуть виникати пориви. Зазначають, що такі ситуації – в межах норми, але необхідно швидко реагувати. Тому на всі місця, де будуть виявлені аварійні ситуації, оперативно виїжджають і працюють бригади. Нині ділянок, де ведуться аварійні ремонтні роботи шість.
Також є пориви у внутрішньобудинкових системах, за які відповідають управляючі компанії. Станом на 15:20 п’ятниці 25 жовтня таких поривів було 20. Через це неможливо увімкнути опалення у деяких будинках. Зокрема:
- Дачна, 7 (ТОВ «ЖЕО»)
- Пирогова, 101 (ТОВ «ЖЕО»)
- Пирогова, 103 (ТОВ «ЖЕО»)
- Кооперативна, 55 (ПП «Бокуд»)
- Винниченка, 5(ТОВ «ЖЕО»)
- Пр. Литовський, 13 (ТОВ «ЖЕО»)
- Коріатовичів, 106 (ТОВ «ЖЕО»)
- Соборна, 91 (ТОВ «ЖЕО»)
- Соборна, 44 (ТОВ «ЖЕО»)
- Соборна, 46 (ТОВ «ЖЕО»)
- Стрілецька, 65 (ТОВ «ЖЕО»)
- Пушкіна, 6 (ТОВ «ЖЕО»)
- Пушкіна, 19 (ТОВ «ЖЕО»)
- Шимка, 4 (ПП «Бокуд»)
- Антонова, 18 (ПП «Бокуд»)
- Зулінського, 7 (УК «Київська»)
- Брацлавська, 15А (УК «Замостя»)
- Київська, 156 (УК «Київська»)
- Станіславського, 38А (УК «Київська»)
- Зулінського, 23 (УК «Київська»)
У цих випадках послугу буде відновлено після ліквідації поривів працівниками управляючих компаній, адже саме вони відповідають за внутрішньобудинкову систему.
Також є 10 житлових будинків (у всіх створено ОСББ), в яких ще не заповнена система, у зв’язку з тим, що від даних будинків не зверталися голови ОСББ чи інші представники для підпису акту готовності. Це будинки за адресами:
- Юності, 25,
- Коріатовичів, 176, 106,
- Соборна, 44,46,
- Стрілецька, 65,
- Зулінського, 7, 23,
- Брацлавська, 15А,
- Станіславського, 23.
Якщо ж ви помітили аварії на тепломережах, пориви у системах централізованого опалення чи гарячого водопостачання необхідно одразу повідомити в диспетчерську «Вінницяміськтеплоенерго», яка працює цілодобово, за номером 43-34-95.
Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочався з 15 жовтня відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.10.2019 р. №2526 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років у м. Вінниці».
Джерело: VЕЖА