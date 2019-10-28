У Вінниці 74% житлових будинків вже з опаленням



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Опалення подали вже у 905 будинків Вінниці. Водночас через пориви на мережах в деяких помешканнях вінничан стане тепло дещо пізніше

«Вінницяміськтеплоенерго» забезпечує послугою з централізованого опалення 1221 будинок житлового фонду Вінниці. Підприємство подає теплоносій на будинки споживачів поступово і станом на 15:30 25 жовтня опалення увімкнули у 905 будинках, що становить 74,12% від загальної кількості будинків.

Водночас, на «Вінницяміськтеплоенерго» наголошують на тому, що під час пуску теплоносія йде велике навантаження на мережі, тому можуть виникати пориви. Зазначають, що такі ситуації – в межах норми, але необхідно швидко реагувати. Тому на всі місця, де будуть виявлені аварійні ситуації, оперативно виїжджають і працюють бригади. Нині ділянок, де ведуться аварійні ремонтні роботи шість.

Також є пориви у внутрішньобудинкових системах, за які відповідають управляючі компанії. Станом на 15:20 п’ятниці 25 жовтня таких поривів було 20. Через це неможливо увімкнути опалення у деяких будинках. Зокрема:

Дачна, 7 (ТОВ «ЖЕО»)

Пирогова, 101 (ТОВ «ЖЕО»)

Пирогова, 103 (ТОВ «ЖЕО»)

Кооперативна, 55 (ПП «Бокуд»)

Винниченка, 5(ТОВ «ЖЕО»)

Пр. Литовський, 13 (ТОВ «ЖЕО»)

Коріатовичів, 106 (ТОВ «ЖЕО»)

Соборна, 91 (ТОВ «ЖЕО»)

Соборна, 44 (ТОВ «ЖЕО»)

Соборна, 46 (ТОВ «ЖЕО»)

Стрілецька, 65 (ТОВ «ЖЕО»)

Пушкіна, 6 (ТОВ «ЖЕО»)

Пушкіна, 19 (ТОВ «ЖЕО»)

Шимка, 4 (ПП «Бокуд»)

Антонова, 18 (ПП «Бокуд»)

Зулінського, 7 (УК «Київська»)

Брацлавська, 15А (УК «Замостя»)

Київська, 156 (УК «Київська»)

Станіславського, 38А (УК «Київська»)

Зулінського, 23 (УК «Київська»)

У цих випадках послугу буде відновлено після ліквідації поривів працівниками управляючих компаній, адже саме вони відповідають за внутрішньобудинкову систему.

Також є 10 житлових будинків (у всіх створено ОСББ), в яких ще не заповнена система, у зв’язку з тим, що від даних будинків не зверталися голови ОСББ чи інші представники для підпису акту готовності. Це будинки за адресами:

Юності, 25,

Коріатовичів, 176, 106,

Соборна, 44,46,

Стрілецька, 65,

Зулінського, 7, 23,

Брацлавська, 15А,

Станіславського, 23.

Якщо ж ви помітили аварії на тепломережах, пориви у системах централізованого опалення чи гарячого водопостачання необхідно одразу повідомити в диспетчерську «Вінницяміськтеплоенерго», яка працює цілодобово, за номером 43-34-95.

Нагадаємо, що опалювальний сезон розпочався з 15 жовтня відповідно до рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 10.10.2019 р. №2526 «Про початок опалювального періоду 2019-2020 років у м. Вінниці».

Джерело: VЕЖА