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    Норвегія виділить Україні майже $4 млн на охорону здоров'я

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    Норвегія виділить Україні майже $4 млн на охорону здоров'я

    Гроші підуть, зокрема, на поліпшення послуг фізичної та психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців

    Уряд Норвегії виділить на фінансування співробітництва з Україною у сфері охорони здоров'я майже 4 мільйони доларів.

    Про це повідомив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк у Facebook.

    Гроші підуть, зокрема, на поліпшення послуг фізичної та психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців.

    Як повідомив Яцюк, витрати, пов'язані з реалізацією проекту, будуть розподілені між двома країнами.

    За його словами, особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проекту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної і психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців та іншим постраждалим.

    Крім того, проект передбачає співпрацю щодо захисту від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні деяких видів хвороб.

    здоров'я гроші Норвегія уряд
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