Норвегія виділить Україні майже $4 млн на охорону здоров'я



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Гроші підуть, зокрема, на поліпшення послуг фізичної та психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців

Уряд Норвегії виділить на фінансування співробітництва з Україною у сфері охорони здоров'я майже 4 мільйони доларів.

Про це повідомив посол України в Норвегії В’ячеслав Яцюк у Facebook.

Гроші підуть, зокрема, на поліпшення послуг фізичної та психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців.

Як повідомив Яцюк, витрати, пов'язані з реалізацією проекту, будуть розподілені між двома країнами.

За його словами, особливо важливе значення для України має те, що одна з головних цілей проекту спрямована на поліпшення послуг української медицини у сфері фізичної і психологічної реабілітації поранених українських військовослужбовців та іншим постраждалим.

Крім того, проект передбачає співпрацю щодо захисту від інфекційних захворювань та профілактиці і лікуванні деяких видів хвороб.