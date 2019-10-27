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    Економіка та фінанси

    Кабмін дозволив міністерствам купувати електромобілі в необмеженій кількості

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    Купувати електромобілі можна буде після відповідного дозволу Міністерства фінансів, при цьому обмеження на&nbsp;вартість придбаного автомобіля залишається - Кабмін дозволив міністерствам купувати електромобілі в необмеженій кількості
    Купувати електромобілі можна буде після відповідного дозволу Міністерства фінансів, при цьому обмеження на вартість придбаного автомобіля залишається

    Уряд дозволив купувати електромобілі, бо вони екологічно чисті і енергозберігаючі

    Кабмін скасував обмеження на купівлю не більше одного електромобіля міністерствами.

    Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища.

    Зазначається, що у кожного міністерства відповідно до підзаконних нормативних актів була можливість придбати автомобілі в межах певних сум і кількості.

    «Для міністерств — це максимум 1,2 млн грн, для ЦОВВ — 900 тис грн. Але, існує обмеження за кількістю, і для міністерств — це тільки одна машина», — сказано в повідомленні.

    Тому Кабмін прийняв рішення, що в разі покупки за рахунок міністерства або відомства електромобіля, що споживає значно менше палива, це обмеження може не застосовуватися.

    У документі наголошується, що купувати електромобілі можна буде після відповідного дозволу Міністерства фінансів. При цьому обмеження на вартість придбаного автомобіля залишається.

    Як повідомлялося, у Києві на залізничному вокзалі встановлять зарядку для електромобілів.

    Кабмін екологія Електромобілі автомобіль уряд
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