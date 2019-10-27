Кабмін дозволив міністерствам купувати електромобілі в необмеженій кількості
Уряд дозволив купувати електромобілі, бо вони екологічно чисті і енергозберігаючі
Кабмін скасував обмеження на купівлю не більше одного електромобіля міністерствами.
Про це повідомляє Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища.
Зазначається, що у кожного міністерства відповідно до підзаконних нормативних актів була можливість придбати автомобілі в межах певних сум і кількості.
«Для міністерств — це максимум 1,2 млн грн, для ЦОВВ — 900 тис грн. Але, існує обмеження за кількістю, і для міністерств — це тільки одна машина», — сказано в повідомленні.
Тому Кабмін прийняв рішення, що в разі покупки за рахунок міністерства або відомства електромобіля, що споживає значно менше палива, це обмеження може не застосовуватися.
У документі наголошується, що купувати електромобілі можна буде після відповідного дозволу Міністерства фінансів. При цьому обмеження на вартість придбаного автомобіля залишається.
Як повідомлялося, у Києві на залізничному вокзалі встановлять зарядку для електромобілів.