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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен, народний депутат України, безпартійний (у виборчому списку партії «Блок Петра Порошенка» 2014 року під № 45)

Кадиров замість Пригожина під Бахмутом. Що насправді відбувається?

glavcom.ua
Заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними солдат Пригожина – це спроба повернутися в велику російську політику

Ніколи режим Путіна не був таким близьким до системної кризи

1. У Пригожина банально закінчуються люди. І він хоче вирішити дві діаметрально протилежні задачі: залишитися головним російським гравцем в Африці і створити свій політичний рух (напевне, на базі Справедливої Росії). Зараз він грає ва-банк, але грає не проти Путіна, а в гру, яку поки не забороняє Путін. Головний партнер Пригожина сьогодні – Ковальчук. Це дає Пригожину певний люфт.

2. Заява Кадирова про те, що він готовий замінити своїми воєнними Вагнера – це спроба повернутися в велику російську політику. Кілька місяців тому він був «викинутий» з Москви і знаходився до останнього часу в такій собі опалі. Зараз це для нього шанс знову спробувати стати гравцем в Москві.

3. Все це відбувається на фоні системної кризи ФСБ (вони не можуть нічому запобігти, а значить будуть робити масові посадки і облави, часто корупційно мотивовані), які мають всі шанси призвести до внутрішніх конфліктів

Що хочуть еліти?

Визначеності. Їм потрібно розуміти куди і для чого вони йдуть. Саме це питання є ключовим для всіх.

Що це все означає глобально:

1. Пригожин, за яким стоїть Ковальчук підігрів ситуацію до максимуму, але Путін не готовий міняти не лише Шойгу, але й взагалі будь-кого і будь-що. Еліти реально стоять за крок від внутрішньовидової сварки і просто поки нема останньої іскри.

2. Якщо Путін не зробить різких кроків, а він боїться їх робити, криза еліт має всі шанси вибухнути протягом наступних 2-3 місяців, якщо у росіян не буде перемог на фронті

Знову-таки, хочу, щоб всі ми розуміли: поки це лише передумови. Чи втіляться вони в реальність, поки сказати дуже складно. Єдине, в чому точно можна бути впевненим, так це в тому, що ніколи режим Путіна не був таким близьким до системної кризи.

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін криза Рамзан Кадиров війна росія ПВК Вагнера

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