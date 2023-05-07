«Вагнерівців» замінять «кадировці»: ISW оцінив, як це вплине на ситуацію в Бахмуті

ISW: «Розгортання «ахматівських» військ у Бахмуті могло б дещо збільшити бойову міць РФ, однак заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені»

Пригожин і Кадиров, імовірно, хочуть представити міноборони РФ та регулярні російські війська як неефективні, а також звинуватити військове відомство у будь-яких невдачах РФ у районі Бахмута

Засновник приватної військово компанії «Вагнер» Євген Пригожин та голова Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров оголосили про намір замінити 10 травня «вагнерівців» на чеченські підрозділи «Ахмат» для продовження штурму Бахмута. Проте така зміна сил навряд чи дасть окупантам очікувані результи у спробі захопити місто. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Пригожин надіслав лист голові міноборони РФ Сергію Шойгу, у якому йдеться про те, що «Вагнер» передасть свої позиції підрозділам «Ахмата» рівно опівночі 10 травня, саме тоді, коли, за його словами, бойовий дух його найманців повністю вичерпається.

Також терорист висловив упевненість, що «ахматівці» нібито зможуть захопити 2,5 квадратні кілометри Бахмута, що обороняють військові ЗСУ.

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Водночас Кадиров заявив, що надіслав листа російському диктатору Путіну, у якому повідомив про свою готовність «взяти Бахмут». Він також розповів, що чеченські підрозділи вже розробляють із Міноборони РФ стратегію щодо передачі чеченцям позицій найманців «вагнерівців».

На думку аналітиків, Пригожин і Кадиров, імовірно, прагнуть представити міноборони РФ та регулярні російські війська як неефективні, і висувають умови, щоб звинувачувати військове відомство у будь-яких невдачах РФ у районі Бахмута.

Таке рішення Пригожина про передачу відповідальності за Бахмут Кадирову навмисно виключає звичайні російські повітряно-десантні (ВДВ) війська, які вже діяли на північному та південному флангах «Вагнера» навколо Бахмута, представляючи битву за місто суто як «вагнерівську», а тепер і «ахматівську», вважають фахівці.

Вони також зауважують, що в такому рішенні відображається недовіра Пригожина до російського військового командування, і він позиціонує себе як «незалежного від російського військового істеблішменту».

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Крім того, це спроба Пригожина «зберегти обличчя» у разі, якщо його найманці не зможуть захопити Бахмут, і уникнути повторення ситуації з Соледаром, коли міноборони РФ взяло на себе відповідальність за захоплення міста.

При цьому, на думку аналітиків, Кадиров міг би отримати вигоду з позитивного репутаційного ефекту від вступу до такої гучної операції за підтримки особистої популярності Пригожина.

Як зазначається, Пригожин і Кадиров цілком можуть звинуватити міноборони РФ у нездатності адекватно підтримувати їхні зусилля, якщо захопити Бахмут все-таки не вдасться.

В ISW вважають, що потенційне розгортання «ахматівських» військ у Бахмуті могло б дещо збільшити бойову міць РФ, однак заяви Пригожина і Кадирова сильно перебільшені.

Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

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