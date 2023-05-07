Заколот у Росії призначили на 10 травня

Російська держава остаточно перетворилася на конгломерат ворогуючих банд

Награні істерики Пригожина виглядають як типовий «кримінальний кіпіш»: віддайте снаряди, вовки ганебні!

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Справжня мета цього злодійського шоу – отримати привід відскочити напередодні грандіозного шухера, тобто українського контрнаступу. Як відомо, головне у справі злодія – вчасно змитися.

Однак в умовах війни це не просто кримінальний шантаж, а заколот. Пригожин знищує армійську ієрархію та дисципліну. Більше того, шантажуючи «верховного головнокомандувача», він демонструє, що не боїться не лише керівництва Міністерства оборони, а й самого Путіна, що той більше не пахан.

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В історії минулої Громадянської війни було багато заколотів командирів: Муравйова, Григор'єва, Сорокіна тощо. Зараз напередодні нової смути на наших очах починається заколот Пригожина. Кривавий кухар навіть оголосив його дату – 10 травня. Цього дня він має самовільно відвести свої частини з фронту до тилу. В умовах воєнного часу це пряме оголошення про заколот. Якщо Пригожин найближчими днями не буде заарештований (спойлер – не буде), значить російська держава по суті припинила своє існування і остаточно перетворилася на конгломерат ворогуючих банд, між якими починається внутрішня війна.