«Взяти Бахмут – не було метою операції». Пригожин видав раптову заяву

Терорист Пригожин раптово заявив, що Бахмут нібито не мав стратегічного значення для РФ

За словами кухаря Путіна, метою штурму Бахмута було спровокувати Володимира Зеленського направляти якомога більше сил для утримання міста

Ватажок приватної військової компанії «Вагнер» Євген Пригожин перед анонсованим виходом із Бахмута і після багатомісячних спроб його захопити раптом повідомив, що це місто не має стратегічного значення для РФ, а його взяття нібито не було головною метою операції окупантів під назвою «Бахмутська м'ясорубка». Його заяви поширила пресслужба.

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«Слід зазначити, що операція «Бахмутська м'ясорубка» була розрахована головним чином не для взяття населеного пункту Бахмут, а для перемелювання підрозділів ЗСУ та організації перепочинку російської армії для відновлення боєздатності. Своє завдання «Бахмутська м'ясорубка» повністю виконала», – заявив терорист.

За його словами, у напрямку Слов'янська і Краматорська оперативний простір уже відкрито, а залишок у 2,42 кв. км значення для оперативного простору не має.

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«Стратегічного значення для подальшого просування на захід населений пункт Бахмут не має. Стратегічне значення для просування російської армії має взяття населених пунктів Краматорськ, Слов'янськ, Дружківка, Костянтинівка – «Донбаське кільце», на захід від якого відкриваються рівнинні території, на яких ЗСУ важко утримувати оборону в разі ведення наступу переважаючими силами російської армії», – розповів про нові мрії Пригожин.

Він додав, метою штурму Бахмута було спровокувати Володимира Зеленського направляти якомога більше сил для утримання міста.

«Метою операції «Бахмутська м'ясорубка» було дати можливість підрозділам російської армії зайняти вигідні рубежі оборони, провести мобілізацію, дооснащення, навчання особового складу і підвищити свій бойовий потенціал», – сказав кухар Путіна.

Ватажок «вагнерівців» також заявив, що терміном операції було нібито прийнято період шести місяців, умовно до 8 квітня 2023 року.

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За його словами, після виходу з Бахмута ПВК «Вагнер» «вийде в тренувальні табори для відновлення боєздатності, допідготовки підрозділів, і буде перебувати там до моменту зникнення загрози для Росії і російських громадян в межах даної військової операції».

Нагадаємо, днями Пригожин фактично перейшов до відкритого шантажу військово-політичного керівництва Росії та стверджує, що «вагнерівці» покинуть позиції в Бахмуті вже 10 травня.

Українська військова розвідка пояснила, чому «Вагнер» заявив про вихід із Бахмута.