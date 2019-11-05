Які загрози несе бюджет 2020 року

Вадим Денисенко Народний депутат 8 скликання

Вадим Денисенко

Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гончарук не погоджував бюджет з МВФ, а це значить, що траншу найближчим часом не буде

Зарплати для військовослужбовців залишаються практично без змін. Це може викликати колосальний відтік контрактників і може навіть спричинити відновлення мобілізації

1. Урядовці вважають себе лібертаріанцями і вважають, що економіці допомагати не потрібно і ринок сам все відрегулює, тому тут немає ніяких реальних стимулів для драйверів економіки.

2. Дешеве кредитування «переноситься» на кінець року, коли Гончарук вже не буде прем‘єром.

3. На митниці, як досі вважалося, крадеться 100 млрд, але план по митниці, де корупція має бути подолана до 1 січня практично не росте.

4. 40 відсотків економікі в тіні. Детінізація, яка « йде семимильними кроками» не вплинула на планові надходження від податкової.

5. В ручному режимі буде розподілено 28 млрд на безпеку і оборону. Простіше кажучи - це скрита війна між силовими відомствами.

6. Анонсована реформа швидкої допомоги, по факту вилилася в купівлю 500 нових машин, які мали бути закуплені ще цього року і гроші на них були передбачені в бюджеті-2019. А от самої реформи ургентноі медицини просто не буде. Все обмежиться новими авто.

7. Ціни на електроенергію для населення виростуть. Кількість субсидіантів зменшиться приблизно на 700-800 тисяч, а пенсії будуть такими ж як і минулого року.

8. Зарплати для військовослужбовців залишаються практично без змін. Це може викликати колосальний відтік контрактників і може навіть спричинити відновлення мобілізації.

9. Ніякої анонсованої реформи вищої освіти і науки не буде і збільшення виплат професурі не передбачено.

10. Гончарук не погоджував бюджет з МВФ, а це значить, що траншу найближчим часом не буде.

Більш детально весь можна буде все проаналізувати трохи згодом. Але поки це набір цифр, який навряд чи дозволить зробити прориви. І нічого страшного не було б, аби ми розуміли куди рухається країна економічно. Поки є тільки продаж землі. І все.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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