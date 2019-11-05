Гончарук проти друку грошей



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Друкувати гроші – це простий, але неправильний шлях, – заявив Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не підтримує емісію грошей та вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.

«Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків», - сказав Гончарук.

Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

«Уряд і Національний банк, вони зараз узгоджено діють, ми намагаємось узгодити монетарну і фіскальну політику, для того аби гривня була стабільно, а макроекономічна ситуація покращувалась. Це сприяє зниженню інфляції, та зниженню відсоткової ставки з кредитами», - зауважив Гончарук.

Також сьогодні стало відомо, наскільки зросте зарплата поліцейських і рятувальників наступного року.

Крім того Гончарук повідомив, що наступного року пенсії зрозстуть, але не набагато.

5 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради. Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді. Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини. Крім того Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання. Читайте також: Якими будуть зарплати і скільки грошей отримає оборона та медицина. Основні показники держбюджету-2020 Уряд переглянув макропоказники на 2020-2022 роки У Кабміні спрогнозували рівень інфляції на кінець 2020 року



