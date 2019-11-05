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    Гончарук проти друку грошей

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    Гончарук проти друку грошей

    Друкувати гроші – це простий, але неправильний шлях, – заявив Гончарук

    Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук не підтримує емісію грошей та вважає, що вона лише забирає гроші з кишень платників податків.

    «Я проти того, щоб друкувати гроші, тому що це прихований податок на людей. Якщо ви починаєте друкувати гроші, ви фактично забираєте гроші з кишень фактичних платників податків», - сказав Гончарук.

    Він також зазначив, що монетарна політика - це сфера Національного банку.

    «Уряд і Національний банк, вони зараз узгоджено діють, ми намагаємось узгодити монетарну і фіскальну політику, для того аби гривня була стабільно, а макроекономічна ситуація покращувалась. Це сприяє зниженню інфляції, та зниженню відсоткової ставки з кредитами», - зауважив Гончарук.

    Також сьогодні стало відомо, наскільки зросте зарплата поліцейських і рятувальників наступного року.

    Крім того Гончарук повідомив, що наступного року пенсії зрозстуть, але не набагато

    5 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентували журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

    Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

    Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.

    Крім того Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання. 

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