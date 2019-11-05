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    «Зростуть не сильно». Гончарук порадив не дуже очікувати на підвищення пенсій

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    «Зростуть не сильно». Гончарук порадив не дуже очікувати на підвищення пенсій

    Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років

    У проєкті Державного бюджету на 2020 рік пенсії індексовані. Вони зростуть, але не дуже.

    Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради. Презентація триває у Будинку уряду.

    «Звичайно, пенсії індексовані. Вони зростуть. Зростуть не сильно. На жаль. Ми хотіли б, щоб у нас була можливість їх збільшити у два-три рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. Ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше», - зазначив Гончарук.

    Він також розповів, що Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років.

    «Тобто це люди, які, як правило, самі взагалі не можуть впоратися зі своїми життєвими обставинами, за ким нема кому доглянути... Ми їм вирішили надати допомогу в першу чергу. Звичайно, ми будемо намагатися це робити і для інших категорій, як тільки в нас буде для цього достатній ресурс», - сказав прем’єр.

    5 листопада прем’єр-міністр України Олексій Гончарук і члени уряду презентують журналістам підготовлений до другого читання проєкт Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради.

    Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.

    Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.

    Крім того Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання. 

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