«Зростуть не сильно». Гончарук порадив не дуже очікувати на підвищення пенсій
Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років
У проєкті Державного бюджету на 2020 рік пенсії індексовані. Вони зростуть, але не дуже.
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук під час презентації журналістам підготовленого до другого читання проєкту Бюджету-2020, який поданий на розгляд Верховної Ради. Презентація триває у Будинку уряду.
«Звичайно, пенсії індексовані. Вони зростуть. Зростуть не сильно. На жаль. Ми хотіли б, щоб у нас була можливість їх збільшити у два-три рази, але для цього потрібен дуже серйозний ресурс. Ще раз повторюся, для цього потрібно, щоб економіка зростала значно швидше», - зазначив Гончарук.
Він також розповів, що Кабінет міністрів ухвалив рішення в першу чергу надати допомогу людям, старшим 80 років.
Нагадаємо, 3 листопада на закритому засіданні Кабінет міністрів України затвердив проєкт держбюджету на 2020 рік для другого читання у Верховній Раді.
Також нагадаємо, що у Мінсоцполітики хочуть обмежити виплати по народженню дитини.
Крім того Гончарук заявив, що значного підвищення заробітних плат вчителям не буде, оскільки для цього потрібно більше економічного зростання.