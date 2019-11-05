Бюджет-2020 в картинках. Презентація прем’єр-міністра фінанси



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олексій Гончарук стверджує, що Кабмін буде більше заробляти всередині країни — за рахунок реформ, приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків

Гончарук гарантує: у бюджеті з'явиться більше грошей без підвищення податків

5 листопада глава уряду Олексій Гончарук презентував допрацьований проект Державного бюджету-2020. Прем'єр-міністр зазначив, що формування дохідної частини державного бюджету вперше відбувається без підвищення податків, але зі скороченням дефіциту, щоб зменшувати боргове навантаження на країну на громадян.

«Ми будемо більше заробляти всередині країни — за рахунок реформ, приватизації, внутрішніх та зовнішніх інвестицій, лібералізації ринків. Закладаємо кошти на розвиток, зокрема регіональний: дороги, інвестиційні проекти. На оборону та безпеку у 2020 році передбачили 5,45% від ВВП. Збільшувати ефективність почали з себе - скорочуємо видатки на чиновницький апарат на 10%», - наголосив прем’єр.

На оборону та безпеку у 2020 році передбачили 5,45% від ВВП

До другого читання у парламенті Уряд передбачив такі видатки

Медицина

У 2020 році екстрена медицина отримає +109% фінансування, крім цього, держава компенсуватиме вартість пологів, лікування інсульту/інфаркту тощо.

Загалом на екстрену допомогу у 2020 році уряд передбачив 1,9 млрд грн (з них 900 млн на карети швидкої + 1 млрд на відкриття відділень екстреної допомоги), що вдвічі більше, ніж у 2019 році;

Програма «доступні ліки» у 2020 році передбачає 3,3 млрд грн, а це втричі більше, ніж було у 2019 році.

На закупівлю ліків та медичних виробів для лікарень у 2020 році передбачено 9,7 млрд, а це в півтора рази більше, ніж у 2019 році.

Програма «доступні ліки» у 2020 році передбачає 3,3 млрд грн, а це втричі більше, ніж було у 2019 році

Лікування за кордоном, передусім йдеться про трансплантацію, закладено 1,09 млрд, що у півтора раза більше, ніж у 2019 році.

Соціальне забезпечення

У 2020 році уряд заклав у проект Бюджету-2020:

47,6 млрд млрд грн на субсидії;

822 млн грн на надання правової допомоги громадянам (на 90 млн грн більше, ніж у 2019 році);

246 млн грн - соціальна адаптація ветеранів АТО/ООС, що майже вдвічі більше, ніж у 2019-му.

У 2020 році уряд заклав у проект Бюджету-2020 47,6 млрд млрд грн на субсидії

Освіта

Уряд вперше виділив у 2020 році окремий бюджет у 3,5 млрд грн на програму «Спроможна школа для кращих результатів».

Крім того, уряд заклав у 2020 році 1,4 млрд на програму «Нова українська школа», що більше на 200 млн грн, ніж у 2019 році.

Іще 259 млн грн - на розвиток навчально-практичних центрів профтехосвіти, що на понад 200 млн грн більше, ніж було у 2019 році.

Уряд вперше виділив у 2020 році окремий бюджет у 3,5 млрд грн на програму «Спроможна школа для кращих результатів»

Вперше 21 тис. грн - щорічна грошова підтримка для молодих вчителів (стаж до 10 років), щоб підвищити престижність, підтримати і спимулювати молодь викладати, зокрема у сільських школах.

Креативні індустрії та культура

На креативні індустрії та розвиток культури уряд заклав на 23% більше, ніж у 2019 році - 15,1 млрд грн.

Вперше закладена програма мобільності молоді - 500 млн грн.

На креативні індустрії та розвиток культури уряд заклав на 23% більше, ніж у 2019 році - 15,1 млрд грн

Вперше передбачено на розкриття туристичного потенціалу - 240 млн грн.

Інше

7,4 млрд грн передбачено для Державного фонду регіонального розвитку;

2 млрд грн – га соціально- економічний розвиток регіонів;

1,8 млрд грн – на національні інвестпроекти + 22,6 млрд грн планується залучити додатково від міжнародних партнерів;

73,7 млрд грн – на інфраструктуру (для порівняння у 2019 році це було 54 млрд грн).

На інфраструктуру у 2020 році закладено 73,7 млрд грн

Презентація Прем'єр-міністра України щодо Державного бюджету на 2020 рік: