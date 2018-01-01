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    Думки вголос

    «Нафтогаз» хоче здерти з усіх українців 4 млрд доларів

    НАК «Нафтогаз України» минулого року отримав чистий прибуток майже один мільярд доларів.
    Сьогодні цей самий Нафтогаз вимагає від уряду виплатити йому компенсацію 110 мільярдів гривень за так званий соціальний газ, який спожило населення.В перекладі на людську мову це означає, що Нафтогаз хоче забрати з кишень усіх нас чотири мільярди доларів. Навіщо це потрібно Нафтогазу? В своєму фінплані на 2018 рік Нафтогаз хотів збільшити
    • Вадим Денисенко

      Народний депутат України (БПП)

    • Сьогодні, 09:30
    • Розсилка

    НАК «Нафтогаз України» минулого року отримав чистий прибуток майже один мільярд доларів.

    Сьогодні цей самий Нафтогаз вимагає від уряду виплатити йому компенсацію 110 мільярдів гривень за так званий соціальний газ, який спожило населення.
    В перекладі на людську мову це означає, що Нафтогаз хоче забрати з кишень усіх нас чотири мільярди доларів.

    Навіщо це потрібно Нафтогазу? В своєму фінплані на 2018 рік Нафтогаз хотів збільшити утримання центрального офісу до 2,2 мільярдів на рік (в шість разів більше ніж 3 роки тому). А середню зарплату в центральному офісі хотів підняти до 156 тис грн. (це офіційні цифри, які НАК подав на затвердження в Кабмін і які Кабмін провалив).

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    І ще Нафтогаз категорично проти того, щоб виконати вимогу ЄС, щодо розподілу транспортування, видобутку і продажу газу в межах однієї компанії. Чому? Та тому, що на простій операції, по перепродажу газу від своєї дочірньої компанії Укргазвидобування до самого Нафтогазу заробляється один мільярд на рік.

    І ще один момент. Як це не дивно, але головним лобістом підняття ціни на газ, окрім МВФ виступає саме Нафтогаз. Звичайно, держкомпанія говорить, що вони нічого такого не роблять, але їхня заява про 110 мільярдів – краща відповідь на те, чи хоче Нафтогаз підняти ціну на газ.

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    Диявол завжди криється в деталях. 110 мільярдів гривень сам Нафтогаз називає «недоотриманим прибутком». Але головне, що при цьому реальних розрахунків ніхто не дає. І тим більше цікаво почути від Нафтогазу про соціальну відповідальність перед українським народом.

    Можна багато говорити про реформи, зміни і європейські цінності. Але здерти з нас усіх чотири мільярди доларів, щоб покращити життя кільком сотням працівників центрального офісу Нафтогазу – явно не державницька позиція.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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