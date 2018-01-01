Коболєв розповів, за яких умов здешевшає газ для населення

Глава «Нафтогазу» вважає, що скасування спеціальних зобов'язань дасть змогу зняти питання ціни на газ для населення «з політичного горизонту»

Ціна на газ для населення України може зменшитися, якщо держава збільшуватиме власний видобуток. Про це в інтерв'ю «5 каналу» сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв. «Початковий план передбачав, що від квітня 2018 року механізм початкових зобов'язань і регулювання ціни, які встановлює уряд,



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Глава «Нафтогазу» вважає, що скасування спеціальних зобов'язань дасть змогу зняти питання ціни на газ для населення «з політичного горизонту»

Ціна на газ для населення України може зменшитися, якщо держава збільшуватиме власний видобуток.

Про це в інтерв'ю «5 каналу» сказав голова НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Початковий план передбачав, що від квітня 2018 року механізм початкових зобов'язань і регулювання ціни, які встановлює уряд, скасують, а ціну регулюватимуть попит і пропозиція», – зазначив він.

Коболєв зауважив, що скасування спеціальних зобов'язань дасть змогу зняти питання ціни на газ для населення «з політичного горизонту».

«Реформа, яку ми розпочали, передбачає, що кошти, які зароблятимуть як держава, так і приватні видобувники, спрямовуватимуть на збільшення видобутку. Саме збільшення видобутку газу, яке вже почало відбуватися, збалансує ціну», – наголосив керівник «Нафтогазу».

Раніше у ЗМІ з'явилася інформація, що Кабінет міністрів України планує змінити методику визначення ціни газу для населення з квітня 2018 року, що призведе до подорожчання газу на більш, ніж 8%.

17 січня на засіданні Кабінету міністрів України міністр енергетики Ігор Насалик зазначив, що інформація про плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею». Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман також підкреслив, що ціни на газ підвищуватися не будуть.

Більше читайте в матеріалі «Главкома» Банкет посеред газової чуми. Гройсман розтоптав фінплан «Нафтогазу» на 2018 рік