Навіщо росіяни обстрілюють свою територію?

Без масштабної провокаціі на своїй території, РФ не зможе вирішити ні питання мобілізації

Росіяни вчергове обстріляли своє село. І традиційно, після страшного обстрілу немає вбитих.

Але перш ніж ми спробуємо зрозуміти навіщо РФ це робить, треба зрозуміти один важливий момент: Путін дуже боїться повторення історії з підривом в Москві трьох будинків на Каширському шосе перед другою чеченською війною. І боїться не через смерті людей, а через те, що багато хто скаже, що це провокація самої ФСБ, як і на Каширці. Але ще більше людей запитає: де ж наше розхвалене фсб. Саме тому, РФ вправляється в примітивних провокаціях на кордоні.

Для чого ці провокації?

Росіяни хочуть дивитися на війну в телевізорі, але зовсім не хочуть іти воювати. Зараз російська пропаганда пробує накачати ЗМІ історіями про те, що треба йти воювати і готує до мобілізації. І саме тому робляться ці провокаціі. В РФ одне з ключових питань, яке існує - це питання «А навіщо це нам?» і це питання буде все голосніше виникати, чи більше буде погіршуватися життя в РФ. Тому, це гра не тільки в сьогоднішній день, але й на майбутнє. Псевдообстріли своєі території потрібні, щоб тримати в тонусі народ і завтра і післязавтра. А тепер давайте повернемося до каширського шосе. Без масштабної провокаціі на своїй території, РФ не зможе вирішити ні питання мобілізації, ні пояснити своєму середньому класу про погіршення життя вже сьогодні.

Поки, виглядає так, що Путін не готовий дати наказ про підриви своїх будинків. І поки – це хороша новина.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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