ЗСУ на Харківщині розгромили танкову тактичну групу окупантів

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів

У Харківській області окупанти отримали гідну відсіч від українських військових і втікли назад до Росії. ЗСУ розгромили танковий полк РФ, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Слобожанському напрямку ворог здійснює перегрупування та поповнення запасів. Продовжує часткове блокування Харкова та обстріли міста.

«У Харківської області до пункту постійної дислокації (населений пункт Солоті Бєлгородської області), через важкі втрати, окупанти вивели батальйонну тактичну групу 237-го танкового полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Західного військового округу для відновлення боєздатності», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у 12 українських військовослужбовців фіксували проблеми з диханням та почервоніння очей після атаки з боку армії РФ у районі Ізюма Харківської області. До слова, українські військові показали залишки від техніки, яку знищили зі самохідної гаубиці «Піон».

Також на Харківщині бійці ЗСУ знищили колону ворожої техніки та збили безпілотник. Також за добу, 14 квітня, на сході російські війська здійснили чотири атаки. Збройні сили дали гідну відсіч та знищили 30 окупантів. Зокрема, в результаті за добу стало менше на три десятки росіян та кілька одиниць ворожої техніки.