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    Події в Україні

    Росія буде атакувати маршрути поставок зброї – Пентагон

    Росія буде атакувати маршрути поставок зброї – Пентагон
    фото dyvys.info

    США та країни-партнери відправили в Україну майже 70 тисяч одиниць протитанкової та протиброньової зброї

    У Білому домі не виключають, що Росія буде атакувати маршрути, які використовуються для поставок зброї. Про це повідомив представник Пентагону, передає CNN.

    За словами чиновника, російські війська не часто завдають ударів по рухомих цілях, таких як конвої або залізниці. Але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та рейки, які використовуються для транспортування зброї та припасів до України.

    У Пентагоні зазначили, навіть якщо росіянам вдасться атакувати ці маршрути, вони не зможуть повністю зупинити поставки. Оскільки надходить багато вантажів. Так, у Пентагоні повідомили, що США та країни-партнери відправили в Україну майже 70 тисяч одиниць протитанкової та протиброньової зброї, включаючи Javelins, NLAW, РПГ. Поставки також включали зенітні ракети Stingers і пускові установки для цієї зброї.

    Українські війська дуже ефективно використали ці системи, щоб уповільнити і в деяких місцях зупинити російське вторгнення, вважають у США і НАТО, зазначили у Пентагоні.

    Як раніше повідомлялося, за словами американських чиновників, США оголосять про додаткові $750 млн на озброєння для України. Також генерал США пояснив, якою зброєю можна відвоювати Херсон і Маріуполь. Лідери США, Великої Британії та Канади заявили, що планують надати Україні важке озброєння включно з артилерією.

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    Теги: росія окупанти США зброя війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія буде атакувати маршрути поставок зброї – Пентагон