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    Події в Україні

    До України прямує 20 тонн гумдопомоги від Південної Кореї

    Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гумдопомоги на суму 30 мільйонів доларів - До України прямує 20 тонн гумдопомоги від Південної Кореї
    Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гумдопомоги на суму 30 мільйонів доларів
    фото з відкритих джерел

    Південна Корея планує і надалі надсилати допомогу Україні, про що вже веде перемовини з посадовцями нашої країни

    Уряд Південної Кореї 19 квітня направив в Україну додатково близько 20 тонн гуманітарної допомоги. Як пише CNN, до складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ і аптечки, які були відправлені за запитом з України.

    Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гуманітарної допомоги на суму 30 мільйонів доларів, яку уряд Південної Кореї виділив Україні.

    Зазначається, що чиновники Південної Кореї активно спілкуються з українськими колегами на предмет необхідного обладнання, яке увійде в наступні партії допомоги.

    Нагадаємо, раніше у Кільському інституті світової економіки (IfW Kiel) порахували, що з огляду на валовий внутрішній продукт Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%. США − на шостому місці, Німеччина на дванадцятому.

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    Теги: росія окупанти Південна Корея війна Україна окупація #stoprussia
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    До України прямує 20 тонн гумдопомоги від Південної Кореї