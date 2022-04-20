До України прямує 20 тонн гумдопомоги від Південної Кореї

Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гумдопомоги на суму 30 мільйонів доларів

Південна Корея планує і надалі надсилати допомогу Україні, про що вже веде перемовини з посадовцями нашої країни

Уряд Південної Кореї 19 квітня направив в Україну додатково близько 20 тонн гуманітарної допомоги. Як пише CNN, до складу поставки входять автоматичні дефібрилятори, апарати ШВЛ і аптечки, які були відправлені за запитом з України.

Відправлені літаком контейнери з медичним обладнанням є частиною пакету гуманітарної допомоги на суму 30 мільйонів доларів, яку уряд Південної Кореї виділив Україні.

Зазначається, що чиновники Південної Кореї активно спілкуються з українськими колегами на предмет необхідного обладнання, яке увійде в наступні партії допомоги.

Нагадаємо, раніше у Кільському інституті світової економіки (IfW Kiel) порахували, що з огляду на валовий внутрішній продукт Естонія серед усіх країн світу пообіцяла найбільшу допомогу Україні. Далі йде Польща з менш ніж 0,2% та Литва з менш ніж 0,1%. США − на шостому місці, Німеччина − на дванадцятому.