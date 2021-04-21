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    Думки вголос

    Послання Путіна: Російські соціологи перемогла російських військових

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

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    Послання Путіна: Російські соціологи перемогла російських військових

    Пустий російський холодильник подарував нам час. Головне пам‘ятати, що цей час не резиновий

    Послання Путіна до Ради федерації виявилося примирливим посланням старіючого диктатора, який хоче почути кожного і дати всім по три копійки. Насправді, судячи з усього, було два варіанти. Один войовничий, а інший примирливий. І тут соціологи перемогли (поки що) військових.

    Судячи з усього, після довгих дискусій і цифр соціологічних досліджень та фокус-груп було прийняте рішення проводити вибори без маленьких переможних воєн. Тому в посланні Путіна так багато конкретних цифр про збільшення соцвиплат, допомоги знедоленим і просто на будівництво житла.

    Путін зіграв в гру «почую кожного» і назвав третину регіонів РФ куди піде допомога. Також він зрозумів, що екологічні питання збуджують росіян більше ніж ЛДНР і розповів, як Будуть вирішуватися питання брудних міст.

    Ці історії можна продовжувати, але для нас куди важливіше інше питання: чи відміняється війна? Перше, що потрібно пам’ятати: цілі Путіна щодо України та ЛДНР залишаються незмінними. І хоча зараз градус напруги може впасти, потрібно не втратити час для підготовки до нової ескалації. Війна є домінантою в голові Путіна. Сьогодні він наступив на горло своїй пісні. Але він хоче війни і буде її прагнути.

    Пустота російського холодильника дозволяє нам виграти трохи часу. Але цей час не резиновий.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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