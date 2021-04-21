Путін згадав про Януковича, якого «ледве не вбили»

Президент-зрадник Віктор Янукович після втечі з України переховується у Росії та має підтримку Володимира Путіна

Президент РФ вважає, що українського президента-втікача «ледве не вбили і відсторонили від влади за допомогою держперевороту»

Президент країни-агресорки Росії Володимир Путін згадав про те, що у Білорусі нібито готували держпереворот та хотіли вбити самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. А разом із цим згадав про президента-втікача Віктора Януковича. Про це він заявив під час звернення до Федеральних зборів.

«Нещодавно стало відомо про спроби організації держперевороту у Білорусі й спроби вбивства Олександра Лукашенка. Водночас такі помітні дії не засуджує Захід», – сказав Путін. Він також вважає, що всі удають, що «нічого не відбувається».

Лукашенко 17 квітня заявив, що спецслужби США планували замах на нього та його синів. Він розповів, що людей, які нібито планували на нього замах, затримали у Москві. У ФСБ Росії підтвердили затримання.

У РФ також заявили, що затримані нібито спільно з українськими націоналістами планували організувати у Білорусі переворот.

Водночас у США заперечили, що уряд держави готував замах на Лукашенка.

У контексті спроби нібито вбивства Лукашенка Путін згадав Віктора Януковича. Він вважає, що українського президента-втікача «ледве не вбили і відсторонили від влади за допомогою держперевороту (так Путін вирішив називати Революцію гідності)».

«Можна мати будь-яку точку зору щодо політики Лукашенка, але практика організації держпереворотів, політичних вбивств — це вже занадто, переходить усі межі», – заявив російський президент.

Нагадаємо, що Віктор Янукович втік з України у 2014 році під час Революції гідності. Після втечі правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень. Янукович фігурує у справах про незаконне заволодіння резиденціями «Межигір'я» та «Сухолуччя», фальсифікацію результатів голосувань за «диктаторські закони», злочини проти майданівців, численні тяжкі економічні злочини та хабар, замаскований під винагороду за авторські книжки тощо.

У 2019 році його вже визнали винним у держзраді та заочно засудили до 13 років в'язниці. Тоді суд оголосив, що сторона обвинувачення довела, що Янукович сприяв Росії у веденні агресивної війни проти України.

Зазначимо, що 20 квітня нардеп партії «Слуга народу» Євгеній Шевченко приїхав на зустріч до невизнаного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Тепер у політсилі від нардепа чекають пояснень про цей дивний візит.