Путін тихенько постукав уявним черевиком по трибуні
«Від нього кровопролиття чекали, а він чижика з'їв»
Мовою оригіналу
От сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию ждали чего угодно – агрессии в адрес Украины, присоединения ЛДНР, нового союза с Лукашенко.
Но нет. Полтора часа Путин проговаривал какую-то унылую хрень про внутрироссийские дела. Только 6 минут ближе к концу уделил международке, из которых половину потратил на мифический переворот в Беларуси с якобы убийством Лукашенко.
Оставшиеся три минуты: если коротко – тихонько постучал воображаемым ботинком по трибуне.
«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел» (с)
Джерело: блог Романа Шрайка