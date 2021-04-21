Путін тихенько постукав уявним черевиком по трибуні

«Від нього кровопролиття чекали, а він чижика з'їв»

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От сегодняшнего послания Владимира Путина Федеральному собранию ждали чего угодно – агрессии в адрес Украины, присоединения ЛДНР, нового союза с Лукашенко.

Но нет. Полтора часа Путин проговаривал какую-то унылую хрень про внутрироссийские дела. Только 6 минут ближе к концу уделил международке, из которых половину потратил на мифический переворот в Беларуси с якобы убийством Лукашенко.

Оставшиеся три минуты: если коротко – тихонько постучал воображаемым ботинком по трибуне.

«От него кровопролитиев ждали, а он чижика съел» (с)

Джерело: блог Романа Шрайка

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