Пристрасті довкола українського борщу: Google підкоригував топ російських страв
Тепер в інформації вказується, що «став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію»
У компанії Google відреагували на скандал, щодо внесення борщу до переліку традиційних російських страв. Зокрема, раніше в рамках проєкту «Розкуси Росію» борщ називали «основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста».
Згодом у компанії Google Arts & Culture змінили назву проєкту, яка тепер звучить так: «10 страв, які вплинули на російську кухню». А також підкорегували опис борщу.
«Історія борщу йде у глибину століть, але у 20 столітті цей ситний суп став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію», – зазначили в проєкті.
При цьому в описі залишилась згадка про те, що борщ – це «збірна назва різних супів із кислим присмаком», який має багато варіації на різних територіях.
Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також відреагував на ситуацію та запевнив, що борщ – етнічна українська страва.
«Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про «досягнення» росіян, коли вони намагаються в нас їх вкрасти. Саме тому, «культура приготування українського борщу» подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Впевнений, світ визнає нашу національну страву.
Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде», – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, нещодавно український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.
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