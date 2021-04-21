Пристрасті довкола українського борщу: Google підкоригував топ російських страв

Раніше в рамках проєкту «Розкуси Росію» борщ називали «основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста»

Тепер в інформації вказується, що «став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію»

У компанії Google відреагували на скандал, щодо внесення борщу до переліку традиційних російських страв. Зокрема, раніше в рамках проєкту «Розкуси Росію» борщ називали «основною стравою в меню кафе від Хабаровська до Бреста».

Згодом у компанії Google Arts & Culture змінили назву проєкту, яка тепер звучить так: «10 страв, які вплинули на російську кухню». А також підкорегували опис борщу.

«Історія борщу йде у глибину століть, але у 20 столітті цей ситний суп став основною стравою кафе кількох країн, включаючи Росію», – зазначили в проєкті.

При цьому в описі залишилась згадка про те, що борщ – це «збірна назва різних супів із кислим присмаком», який має багато варіації на різних територіях.

Нагадаємо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко також відреагував на ситуацію та запевнив, що борщ – етнічна українська страва.

«Міністерство культури та інформаційної політики протистоїть всім фейкам про «досягнення» росіян, коли вони намагаються в нас їх вкрасти. Саме тому, «культура приготування українського борщу» подана нами на розгляд, як нематеріальна спадщина ЮНЕСКО. Впевнений, світ визнає нашу національну страву.

Скільки інтернет-сторінок з рекламою борщу не створюй, все одно російським він не буде», – написав Ткаченко у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, нещодавно український борщ потрапив у список 20 найкращих супів у світі. Видання CNN склало цей список і український борщ в ньому згадується одним з перших – одразу після нігерійського банга і в’єтнамського фо.