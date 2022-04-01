Путін вирішив відкрити зерновий фронт

Цього року українцям доведеться реально битися за врожай

Росія хоче відвоювати ринки, які роками належали Україні

Дмитро Медведев, заступник голови Ради Безпеки РФ, заявив про те, що у Росїі збираються заборонити продавати зерно недружнім країнам.

Чому це важливо:

Перше. Україна є головним конкурентом РФ на цьому ринку. Але зараз через закриття Чорного моря повністю зупинився український екпорт.

Друге. Росія таким чином хоче відвоювати ринки, які роками належали Україні. Серед них, перш за все, Близький Схід та Китай.

Третє. Одні з найактивніших зернотрейдерів на російському ринку – це компанії з недружніх до РФ країн. І судячи з усього, росіяни хочуть змусити ці компанії грати за «рубльовими правилами».

Тим самим вони будуть пробувати розхитувати антиросійські санкції.

Четверте. Ключова задача України на сьогоднішній момент – відкрити експорт та не дати можливість росіянам зіграти в цю гру.

Проте при сьогоднішніх умовах це буде неможливо без створення посади уповноваженого з питань експорту, який матиме найширші повноваження з екпортних поставок з України.

Я багато говорив і писав про зміну системи управління в краіні. Наш експорт минулого року склав приблизно 80 млрд. Цього року він може впасти в чотири рази.

Без ручного управління в цій галузі наша економіка впаде.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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