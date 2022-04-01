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    Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян

    Схвалений закон вносить зміни до раніше ухваленого закону &laquo;Про основні засади примусового вилучення в Україні об&rsquo;єктів права власності Російської Федерації та її резидентів&raquo; - Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян
    Схвалений закон вносить зміни до раніше ухваленого закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів»
    фото з відкритих джерел

    Законопроєкт №7169 підтримали 305 парламентарів

    Верховна Рада сьогодні схвалила закон, що визначає порядок націоналізації майна, яке належить громадянам Росії та українцям, які публічно заперечують російсько-українську війну. Про це повідомив нардеп та перший заступник голови Податкового комітету парламенту Ярослав Железняк.

    Йдеться про законопроєкт №7169, який підтримали 305 парламентарів.

    Схвалений закон вносить зміни до раніше ухваленого закону «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності Російської Федерації та її резидентів» і фактично розширює його дію також на:

    • фізичних осіб – громадян РФ;
    • осіб, які не є громадянами Російської Федерації, але мають тісний зв'язок з агресором (мають місце проживання або займаються основною діяльністю);
    • юридичні особи (їхні філії, представництва), що працюють в Україні, але бенефіціаром яких є РФ;
    • Юрособи в Україні, у яких РФ володіє прямо чи опосередковано часткою в капіталі чи є засновником/бенефіціаром.

    Крім того, під дію закону можуть потрапити фізичні чи юридичні особи незалежно від громадянства та місця проживання, які публічно заперечують чи підтримують здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України.

    Націоналізувати також можна майно компаній та громадян, які підтримують встановлення та утвердження тимчасової окупації частини території України, та які не зупинили чи не припинили здійснення своєї економічної діяльності на території Російської Федерації в період дії воєнного стану в Україні.

    Крім того, закон зазначає, що все націоналізоване майно не просто спрямують на користь держави Україна, а «в рахунок майбутньої репарації на користь України, яка зазнала агресії з боку Російської Федерації».

    Раніше ми писали, що депутати вигадали покарання міжнародним компаніям, які досі не пішли з Росії.

    Теги: росія окупанти Верховна Рада війна закон Україна майно окупація Ярослав Железняк #stoprussia
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    Рада схвалила закон про націоналізацію майна колаборантів і росіян