Греція є основним перевізником російської нафти, на неї має тиснути діаспора і посольства – експерт

За пів місяця війни в Україні 116 танкерів перевезли понад сім мільйонів тонн російської нафти на експорт

Починаючи з 14 березня 2022 року, зафіксовано 116 танкерів, які перевезли понад сім мільйонів тонн російської нафти на експорт. Про це заявив керівник моніторингової групи «Інститут Чорноморських стратегічних досліджень» Андрій Клименко в ефірі загальноукраїнського телемарафону, передає «Главком».

За його словами, фіксація суден відбувається у рамках проєкту Інституту «Кривава нафта», де виявляється кожен танкер, який виходить з російських портів Чорного моря через турецькі протоки.

«Із 116 танкерів, які ми зафіксували, 51– належать судновласникам Греції. Тобто Греція є основним перевізником російської нафти. Ще 25% на ринку перевезень займають російські компанії. Ще шість відсотків – за турецькими компаніями», – зазначив експерт.

Він вважає, що через громадянське суспільство, діаспору, посольства та українське МЗС треба прицільно працювати з країнами, які допомагають Росії заробляти на транспортуванні нафти.

Експерт зауважив: мільйонів тонн російської нафти дорівнює вартості 100 крилатих ракет «Калібр».

Крім цього, Клименко навів іще одну цікаву статистику танкерів за портами призначення. Зокрема, майже 30% становлять порти Туреччини, ще 16% – порти Греції, 15% – порти Єгипту, 9% – порти Італії, 8% – порти Мальти, 5% – порти Франції.

«В цілому, через ці порти проходить 70% російської нафти», – додав аналітик.

Нагадаємо, що в Україні триває 37-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.