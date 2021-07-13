Стаття Путіна про єдиний народ. Диктатор збожеволів

Путін дав надію тим сотням тисяч латентних ватників, які масово потирають руки в своїх квартирах і говорять: «він нас не покине»

Що потрібно про це знати і, як потрібно відповісти

Путін збожеволів: тепер він ще й великий історик Але завдяки цьому тисячі російських істориків отримають замовлення на переписування історії.

А вже за 15-20 років в РФ буде не тільки великий корпус текстів про всю цю галіматью – головне, що у них знімуть сотні псевдодокументальних та псевдоісторичних фільмів на яких будуть виховуватися і громадяни України. Точно так, як зараз наш сегмент ютьюба та вікіпедії заповнений проросійськими матеріалами про 20 століття, взагалі, і про другу світову війну, зокрема.

Найпростіше, що можна зробити – це відмахнутися і сказати: «Путін написав дурню та нісенітницю». І зараз, читаючи ФБ, я бачу, що шапкозакидування і погорда до історика-неуча – домінанта всіх наративів. А даремно. Бо проти горстки наших професіоналів та аматорів почне працювати велика і дуже ефективна агітаційна машина. А ми цій машині хочемо протиставити наше вагоме шапкозакидування.

Варто також зупинитися на тому, що своєю статтею Путін дав надію тим сотням тисяч (не мільйонам, на щастя) латентних ватників, які масово потирають руки в своїх квартирах і говорять: «він нас не покине». Вони зараз будуть окриленими і цю статтю варто розглядати як підняття градусу на цьому гібридному полі. Ні, він поки не збирається йти в пряму агресію, він спробує руками і вустами всіх цих ватників частково почати міняти інформаційні посили країни.

Але давайте поробуємо розібратися, а що ж має зробити держава Україна.

Держава має всі важелі на ЗМІ, щоб дати зрозуміти: активне педалювання цієї теми погано закінчиться. Як би це дивно не звучало, але Зеленський (саме він і тільки він) має написати статтю про нашу історію, де вказати на агітаційну бреїхню Путіна, починаючи від Олександра Невського, який був вірним васалом орди і закінчуючи таким нюансом, як Голодомор, про який Путін не сказав ні слова.це має бути фахова стаття, легко і доступно написана, а закінчуватися вона має найважливішим: «Ми не дамо переписати нашу історію». Натомість розкручування ескапад Мендель про украінську російську мову – це якраз грати під дудку Путіна. Ми маємо зробити велику багаторічну програму по написанню нашої історії з максимальною кількістю правдивих фактів, які розбиватимуть російські міфи. Паралельно, канали мають отримати фінансування на створення нашого відеопродукту про нашу історію. І це має бути саме обов’язок каналів створювати відповідний контент. Окремо ми маємо написати нашу історію міст та сіл України (остання редакція безбожно застаріла), адже пасажі Путіна про Новоросію чи Закарпаття – чіткий посил, зараз підуть величезні фінанси на створення міфів про виникнення і життя цілої низки регіонів та міст (перш за все це стосується Одеси, Миколаєвата Херсона). Ми маємо підготувати наш медіапростір до блокування неправдивого і злочинного контенту про нашу історію.і маємо пам‘ятати: це не коротка мініатюра, а величезна і довготривала війна.

Насправді, можна було б продовжити ці пункти, але я назвав найголовніші. Без цього – ми програємо ще одне покоління. І повторюся: тільки наївні йолопи, прочитавши Путіна, радіють тому, яку нісенітницю він написав. Ця нісенітниця 70 років кувала велич СРСР, а до того, ще століття виховувала російських шовіністів.

І наостанок, для всіх тих, хто сміється з Путіна, розповім простий приклад з нашої історії. Чи знаєте ви, що поняття «монголо-татарське іго» було вигадане лише всередині 19 століття? Тоді, історична наука показувала, як всі ці олександри невські бігали на поклон до монголів і різали своїх же. Тому треба було написати щось нове. І ось, один вчитель (якщо не помиляюся навіть не викладач університету) в приступі російського патріотизму запропонував коцепт іга і героїчної боротьби». А тепер, коли ми говоримо про все це: хіба можна дозволити переписати історію і сказати, що іго, в тому вигляді, як нам розповідали в школі – це міф?

Джерело: блог Вадима Денисенка

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