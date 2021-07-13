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    Думки вголос

    Фантомні болі невдахи. Путін написав статтю

    • Мустафа Найєм

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Володимир Путін написав велику статтю про Україну - Фантомні болі невдахи. Путін написав статтю
    Володимир Путін написав велику статтю про Україну
    фото з відкритих джерел

    цілому, хороша стаття. Велика...

    Мовою оригіналу

    В тексте много отсылок к истории, которые, как думает автор, должны доказать нам, что не было и нет никакой Украины, украинцев и украинского языка. А если вы думаете иначе, то мы вас, провинциалов любим и такими. Потому что когда-то мы были одним народом. Просто вы были «малоросами» с «окраины», которым посчастливилось говорить и писать на нашем, древнерусском, говорит Владимир Путин.

    В целом, хорошая статья. Большая. Но передайте старику, что очень его жаль, и что, на самом деле, это вовсе не статья.

    А фантомные боли одержимого неудачника, который по собственной тупости и жадности потерял близкого человека (которого иногда по доброте душевной бил ногами), и теперь, чтобы хоть как-то спасти лицо и облегчить свои муки, пытается доказать себе и миру, что это не он брошенный самодур-недоучка, а тот кто ушел - глупый и неосознанный невротик.

    Зачем столько текста, чтобы рассказать нам что-то о нас? Нам вообще все равно, что вы думаете о нас, нашей истории и наших реалиях. Просто живите своей жизнью, перестаньте отравлять жизнь другим и, как говорит Лесь Подервянский, от[email protected]&тесь от нас.

    Статьи он пишет.

    Джерело: блог Мустафи Найєма

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: окупанти Путін путінський режим Україна
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    Фантомні болі невдахи. Путін написав статтю