Меркель обіцяє, що «Північний потік – 2» не замінить український транзит

США, так само як і Німеччина, вважають важливим продовження транзиту російського газу територією України

Канцлер ФРН Ангела Меркель і Президент України Володимир Зеленський обговорили тему транзиту природного газу через Україну під час перемовин 12 липня в Берліні з акцентом на тому, що Німеччина продовжуватиме наполягати на транзитній ролі нашої держави. Про це вона заявила під час спільної пресконференції у Берліні.

«Для нас Україна була і буде транзитною країною і тоді, коли «Північний потік 2» буде готовий… Для нас ясно, і Росія про це також знає, що транзит українською територією належить до всього газового портфоліо ЄС», – заявила глава федерального уряду.

Вона запевнила, що в Берліні цілком розуміють і серйозно сприймають великі побоювання української сторони.

Водночас політик підкреслила, що уряд ФРН «все зробить для того, щоби чітко дати зрозуміти, що «Північний потік - 2» не є заміною обіцяним транзитним поставкам через Україну».

Німеччина разом із Європейською Комісією дуже сильно переймається цим питанням, щоб Угоди про транзит виконувалися, запевнила Меркель.

Вона також додала, що порушить цю тему під час візиту до Вашингтона та зустрічі з президентом США Джо Байденом цього тижня, адже «США відіграють у цьому певну роль».

«США, так само як і Німеччина, вважають важливим продовження транзиту російського газу територією України», - уточнила політик.

Меркель також заявила, що вважає достатніми гарантії для України у формі «забезпечення угод на транзит». І не могла не визнати, що у випадку з Будапештським меморандумом Путін порушив домовленості, а Україна втратила «потенціал стримування». Водночас канцлер заявила, що ЄС і Німеччина «не безсилі» - вони пообіцяли Україні збереження її ролі та все зроблять заради того, щоб дотриматися своєї обіцянки.

Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.