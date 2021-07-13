Завершилася зустріч Зеленського і Меркель: перемовини тривали 4 години
Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі «Україна 30
Щойно у Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.
«Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі «Україна 30», - йдеться у повідомленні.
Раніше під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був достатньо умовним і воно фактично не відбулося.
Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.