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    Завершилася зустріч Зеленського і Меркель: перемовини тривали 4 години

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    У Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель - Завершилася зустріч Зеленського і Меркель: перемовини тривали 4 години
    У Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель
    Фото: Офіс президента

    Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі «Україна 30

    Щойно у Берліні завершилася зустріч Володимира Зеленського і канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка загалом тривала понад 4 години. Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

    «Деталі розмови президент розповість завтра, під час спілкування зі ЗМІ на Всеукраїнському форумі «Україна 30», - йдеться у повідомленні.

    Раніше під час спільного брифінгу Зеленський заявив, що процес відведення військ РФ від кордону України був достатньо умовним і воно фактично не відбулося.

    Нагадаємо, у неділю, 11 липня, президент Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Німеччини.

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    Теги: ЗМІ Україна президент час
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    Завершилася зустріч Зеленського і Меркель: перемовини тривали 4 години