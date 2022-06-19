Те, чого найбільше боїться Путін

Чим більше яструби в Росії будуть розправляти крила, вимагаючи неможливих перемог – тим краще для нас

Токаєв публічно образив Путіна. Але навіщо Кадиров принизив Путіна після цього?

Минуло два дні з того моменту, як президент Казахстану публічно заявив, що ніколи не визнає, так звані, ЛДНР. Такого приниження Путін не отримував вже давно, якщо не зважати на воєнні невдачі в Україні.

За два дні ми отримали дві відповіді з РФ на слова Токаєва. Спочатку Путін, зовсім по-дитячому назвав його іншим іменем (він з першого моменту це робив і робив це по одній причині – Токаєв зламав йому схему «наступник». Після позбавлення всіх можливостей Назарбаєва і його сім’ї впливати на ситуацію в Казахстані, Путін вже не має сумнівів – старість в маєтку в Геленджику неможлива). Тому реакція Путіна була традиційною – перекрутити ім‘я неприємного йому чоловіка, адже над цим, вічно повторюваним жартом, судячи з усього, сміється все його оточення.

Друга реакція – заява-звернення Кадирова до членів ОДКБ з вимогою відреагувати на слова Токаєва і, напевне, визнати ЛДНР. Всі експерти почали говорити про те, що керівник Чечні почав приміряти на себе халат «бухарського еміра», хоча, як на мене, нічого такого нема. Не мріє він про самостійне плавання і, не настільки він тупий, щоб не розуміти: за межами Грозного він розчиниться в політичному просторі (хоча прикладів такого політичного самогубства в історії було багато). Він багато років грає роль блазня, якому дозволяється говорити все. Тому, він просто не завжди розуміє грань між дозволеним. Але для нас це не важливо – важливіше те, що він вдруге принизив Путіна. Справа в тому, що відповіді на заяви Кадирова нема і не може бути. Вірмени не можуть визнати ЛДНР, бо це означатиме визнати правоту Азербайджану щодо Карабаха. Лукашенко вже рік обіцяє відвідати Крим, але для нього це означатиме майже капітуляцію. Киргизи просто бояться бути розчавленими між казахами, китайцями і росіянами. Питання Кадирова має одну відповідь: захоплення країн ОДКБ. А на це у Путіна немає ні сил ні можливостей.

З моєї точки зору, чим більше буде таких ляпів – тим швидше відбудеться десакралізація Путіна. Так, це станеться не завтра, але процес пішов. І чим більше яструби будуть розправляти свої крила, вимагаючи неможливих перемог – тим краще для нас.

Путін найбільше боїться приниження. Його потрібно принижувати щодня. І на всіх рівнях. Його психіка цього не витримає.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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