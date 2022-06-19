Україна отримує зброї більше, ніж просить – американський генерал

Група, яка постачає Україні озброєння, нині налічує 50 країн

Україна отримує від західних партнерів більше зброї, ніж було погоджено у запитах Міністерства оборони. Таку думку у невеликому треді в твіттері висловив колишній командувач 7-ї (європейської) армії США, генерал у відставці та військовий експерт Марк Гертлінг.

Він відреагував на запитання одного із журналістів про нібито невиконані обсяги запитів – очевидно йдеться про нашумілий пост радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, де той перелічив конкретні цифри необхідного Україні озброєння. Зокрема, йшлося про 1000 гаубиць калібру 155 мм; 300 РСЗВ; 500 танків; 2000 одиниць бронетехніки; 1000 дронів.

«У відповідь журналістові я процитував пресконференцію міністра оборони. Той зазначив, що він спеціально координував передачу обладнання та пріоритети озброєння з міністром оборони України Резніковим. Пріоритети Резнікова: далекобійна зброя, бронетранспортери, системи протиповітряної оборони середнього радіуса дії, гаубиці. Потім міністр Остін надав деякі цифри. Резніков попросив 10 батальйонів артилерії, захід надав 12. Резніков попросив 200 танків, Україна отримала 270. Україна отримала 97 тисяч протитанкових ракет, це більше, ніж вони просили. І це також більше, ніж кількість танків у всьому світі. В Україну відправили 500 000 артилерійських боєприпасів, більшість із них – з високоточною системою наведення GPS. Польща, Велика Британія, Нідерланди, Канада, Грузія надсилають ударне озброєння та боєприпаси (HIMARS та РСЗВ). США надсилають протикорабельні ракети Harpoon. І багато іншого», – написав Гертлінг. Навчання на HIMARS в Німеччині завершилося вчора, і ці системи будуть працювати, додав генерал.

Він відзначив, що до постачання зброї також додається навчання та підтримка.

Експерт нагадав, що група, яка постачає Україні озброєння, нині налічує 50 країн.

«Остін також додав, як західні системи не повинні кількісно переважати російські, оскільки їхня якість є набагато вищою. Міністр оборони Олексій Резніков сказав, що його взаємодія з Остіном та іншими у контактній групі дозволяє «поглянути їм усім в очі». «Я знаю, що вони нас підтримують і продовжуватимуть підтримувати нас... Секретар Остін розуміє наші потреби», – процитував він українського міністра оборони.

«Знайдуться ті, хто повідомить про те, як «хтось» в Україні каже, що саме їм потрібно, або що це мало бути там швидше чи раніше, або що хтось на передовій не має всього, що потрібно. Але як колишній солдат, я скажу, що отримати це спорядження на 113 день бою – спорядження, яке підтримує та підвищує ефективність сучасної армії в бою – це надзвичайний виклик. Втім, це продовжуватиметься. І, ймовірно, буде «наступний етап», коли потреби в озброєнні, навчанні та технічному обслуговуванні будуть іншими та більш жорсткими. Та, на мою думку, Україна отримує від цих постачань вигоду і перевагу», – резюмував Гертлінг.

Джерело: texty.org.ua