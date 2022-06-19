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    Події в Україні

    Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: загиблих побільшало

    Рятувальники на Дніпропетровщині 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака - Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: загиблих побільшало
    Рятувальники на Дніпропетровщині 14-ту годину борються з пожежею, яку спричинила ракетна ворожа атака
    Фото: Telegram-канал Валентина Резніченка

    Внаслідок ракетної атаки по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області загинули вже двоє людей

    У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі Дніпропетровської області, яка сталася напередодні ввечері. Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «Сумні новини, на жаль, не закінчуються. У лікарні помер один з постраждалих через ракетну атаку по нафтобазі у Новомосковському районі. Лікарі зробили все. Але врятувати не вдалося. Цей ворожий «приліт» забрав життя двох людей. Будьте прокляті всі, хто посилає на нас ракети. Помстимося за кожного загиблого…» – написав посадовець у Telegram.

    Раніше Резніченко повідомив, що зранку 19 червня у Новомосковському районі Дніпропетровської області на місці ракетної атаки Росії, яка сталася напередодні, вибухнув резервуар з паливом. Один рятувальник загинув, ще двоє – госпіталізовані з опіками.

    Нагадаємо, російські окупанти в суботу ввечері, 18 червня, атакували ракетами Дніпропетровську область. Унаслідок влучання трьох ракет зруйновано нафтобазу. Очевидці повідомляли про чотири звуки вибухів – два дуже гучних та два – глухих.

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    Теги: росія окупанти війна Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по нафтобазі на Дніпропетровщині: загиблих побільшало