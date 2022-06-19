РФ намагається заткнути рот родичам 27 моряків із крейсера «Москва» – ГУР

Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері «Москва», продовжує зростати

Росія відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу потопленого українськими військовими крейсера «Москва». Про це повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України.

У повідомленні зазначається, що чиновники та спецслужби продовжують змушувати родини російських моряків приховувати інформацію про своїх загиблих на «Москві» родичів. 27 членів екіпажу серед яких 19 строковиків досі вважаються зниклими безвісти. В Севастополі офіційно поховали лише мічмана Вахрушева.

«Командир крейсера капітан першого рангу Купрін, який порушуючи статут одним з перших покинув корабель, пояснює свій вчинок намаганням врятувати саме строковиків. Ніби то він отримав такий наказ після вибухів на кораблі», – зазначають у ГУР.

Родичів загиблих моряків, як повідомляють в українській розвідці, відмовляються приймати як у командуванні ВМФ РФ та командуванні Чорноморського флоту, так і в органах влади та соціального забезпечення. Їх спрямовують до групи психологів, медиків та юристів яка була спеціально створена для приховування інформації про загиблих та зниклих безвісти окупантів-строковиків.

«Дізнавшись про бажання родичів оприлюднити інформацію про загиблих у ЗМІ до них додому та за місцем роботи приходять співробітники ФСБ та проводять «роз’яснювальну роботу» з погрозами про кримінальну відповідальність за розголошення державної таємниці. Соціальна напруга серед родичів росіян, що загинули на крейсері «Москва», продовжує зростати», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, українські військові завдали удару українськими ракетами «Нептун» по ворожому крейсеру «Москва» 13 квітня. Водночас у Міноборони Росії стверджували, що судно внаслідок «детонації боєкомплекту» та пожежі не затонуло і «зберігає плавучість». Проте 14 квітня у відомстві визнали, що флагман російського флоту затонув.

У командуванні ЧФ РФ вже почалися «чистки» з метою пошуку «винного» у знищенні крейсера. Командувача Чорноморського флоту Росії адмірала Ігоря Осіпова зняли з посади та заарештували після знищення крейсера «Москва».

Українська розвідка раніше повідомляла, що російські спецслужби примушують родини моряків з крейсера «Москва» замовчувати інформацію про своїх загиблих родичів. Родичів намагаються вмовити ні з ким не спілкуватися про своїх синів та чоловіків, які служили на крейсері. У разі відмови їм починають погрожувати невиплатами компенсацій та кримінальним переслідуванням.