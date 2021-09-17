  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Вадим Денисенко
рус
    Думки вголос

    Вся логіка держбюджету – день простояти і ніч протриматися

    • Вадим Денисенко

      Народний депутат 8 скликання

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Ми можемо тисячу разів говорити переможні реляції, але в бюджеті немає нічого, що створює нові бізнеси і нові гроші в майбутньому - Вся логіка держбюджету – день простояти і ніч протриматися
    Ми можемо тисячу разів говорити переможні реляції, але в бюджеті немає нічого, що створює нові бізнеси і нові гроші в майбутньому
    Зображення: 24 канал

    Головні спекуляції відбуваються навколо наших боргів

    Бюджет для лохів. Де, насправді, крадуть найбільше

    Коли ми говоримо про те, чому у нас нічого не виходить і, найближчим часом нічого не вийде, ми маємо знати всього дві цифри з бюджету.

    1. Бюджет складає 1 трильйон 277 мільярдів

    2. Обслуговування боргу – 574 млрд грн (частина грошей буде взята із нових боргів, взятих в 2022 році).

    Ми можемо тисячу разів говорити переможні реляції, але в бюджеті немає нічого, що створює нові бізнеси і нові гроші в майбутньому. Вся логіка бюджету – день простояти і ніч протриматися.

    Ви спитаєте, чого там немає (соціалку я не беру)?

    Там немає грошей на відновлення роботи хоча б одного НПЗ (якщо завтра Білорусь перекриває кордон, наша армія може зупинитися за 3-4 тижні (майже 70% дизеля – імпорт).

    Там немає нічого про перехід на водневу енергетику, на яку ми змушені будемо перейти в наступні роки

    Там немає нічого про онлайн освіту. Рекордні цифри на освітян – це про університет майбутнього Зеленського, а не про зміну системи.

    Там немає нічого про науку, яка мала б стати драйвером бізнесів.

    І там немає нічого для стимулювання власного виробника і локалізацію виробництва в нас.

    І найголовніше: у нас ніхто не говорить про реструктуризацію боргу. Ви спитаєте чому? Відповідь дуже проста: бюджет потрібен перш за все фінансовим спекулянтам. І він пишеться перш за все ними самими і під них самих. Борги потрібні їм, бо вони роблять їх значно багатшими.

    А ми, лохи, бадаємося про те, дали плюс сто мільйонів на медицину чи ні. Головні спекуляції відбуваються навколо наших боргів. А ті 10% які крадуть з доріг чи ковідного фонду – це так, на булавки. А нам розповідають, що саме там і є наша проблема. Одним словом, лохам можна втюхати все, що завгодно.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бюджет армія імпорт кордон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Дмитро Орєшкін
    Дмитро Орєшкін

    Російський політолог

    Костянтин Єлісєєв
    Костянтин Єлісєєв

    Заступник глави Адміністрації Порошенка (2015 – 2019 рр.)

    Сергій Гармаш
    Сергій Гармаш

    Журналіст

    Дмитро Ярош
    Дмитро Ярош

    Народний депутат 8 скликання

    Денис Казанський
    Денис Казанський

    Журналіст

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Вся логіка держбюджету – день простояти і ніч протриматися