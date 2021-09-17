Вся логіка держбюджету – день простояти і ніч протриматися

Ми можемо тисячу разів говорити переможні реляції, але в бюджеті немає нічого, що створює нові бізнеси і нові гроші в майбутньому

Головні спекуляції відбуваються навколо наших боргів

Бюджет для лохів. Де, насправді, крадуть найбільше

Коли ми говоримо про те, чому у нас нічого не виходить і, найближчим часом нічого не вийде, ми маємо знати всього дві цифри з бюджету.

1. Бюджет складає 1 трильйон 277 мільярдів

2. Обслуговування боргу – 574 млрд грн (частина грошей буде взята із нових боргів, взятих в 2022 році).

Ми можемо тисячу разів говорити переможні реляції, але в бюджеті немає нічого, що створює нові бізнеси і нові гроші в майбутньому. Вся логіка бюджету – день простояти і ніч протриматися.

Ви спитаєте, чого там немає (соціалку я не беру)?

Там немає грошей на відновлення роботи хоча б одного НПЗ (якщо завтра Білорусь перекриває кордон, наша армія може зупинитися за 3-4 тижні (майже 70% дизеля – імпорт).

Там немає нічого про перехід на водневу енергетику, на яку ми змушені будемо перейти в наступні роки

Там немає нічого про онлайн освіту. Рекордні цифри на освітян – це про університет майбутнього Зеленського, а не про зміну системи.

Там немає нічого про науку, яка мала б стати драйвером бізнесів.

І там немає нічого для стимулювання власного виробника і локалізацію виробництва в нас.

І найголовніше: у нас ніхто не говорить про реструктуризацію боргу. Ви спитаєте чому? Відповідь дуже проста: бюджет потрібен перш за все фінансовим спекулянтам. І він пишеться перш за все ними самими і під них самих. Борги потрібні їм, бо вони роблять їх значно багатшими.

А ми, лохи, бадаємося про те, дали плюс сто мільйонів на медицину чи ні. Головні спекуляції відбуваються навколо наших боргів. А ті 10% які крадуть з доріг чи ковідного фонду – це так, на булавки. А нам розповідають, що саме там і є наша проблема. Одним словом, лохам можна втюхати все, що завгодно.

Джерело: блог Вадима Денисенка

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