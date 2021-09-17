СБУ провела масштабні навчання на кордоні з Росією

У тренуваннях було залучено понад 1,5 тисячі силовиків

Силовики відпрацьовували нейтралізацію ворожих диверсійних груп

Служба безпеки провела масштабні тактико-спеціальні навчання у Чернігівській та Сумській областях неподалік кордону з РФ. Силовики відпрацьовували нейтралізацію ворожих диверсійних груп, повідомляє пресцентр СБУ.

За інформацією силового відомства, у тренуваннях було залучено понад 1,5 тисячі осіб і більш як 100 одиниць техніки, в тому числі безпілотні літальні апарати.

Так, у ході навчань було посилено режим безпеки на військових, інфраструктурних та інших стратегічно важливих об’єктах обох регіонів.

Відомо, що у тренуваннях брали участь підрозділи СБУ, Держприкордонслужби, ЗСУ, Нацгвардії, ДСНС, Нацполіції, а також представники органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

Головною метою навчань стало підвищення рівня безпеки у прикордонних регіонах України.

Крім того, учасники тренувань відпрацювали алгоритми міжвідомчої взаємодії для ефективної протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам.

Додамо, сьогодні стало відомо, що СБУ затримала проросійського пропагандиста.

Нещодавно «крилаті піхотинці» провели навчання зі знищення диверсантів біля окупованого Криму.

13 вересня Служба безпеки провела антитерористичні навчання на кордоні з Білоруссю. Навчання відбулися в умовах, максимально наближених до реальних.