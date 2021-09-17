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    Думки вголос

    Про перспективи України отримати систему протиракетної оборони «Залізний купол»

    • Олеся Яхно

      Кандидат політичних наук

    •  glavcom.ua
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    &laquo;Залізний купол&raquo; зарекомендував себе в Ізраїлі як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності&nbsp; - Про перспективи України отримати систему протиракетної оборони «Залізний купол»
    «Залізний купол» зарекомендував себе в Ізраїлі як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності 
    Фото: AP

    У Заходу є розуміння того, що Україна має об'єктивні проблеми з ППО/ПРО і з Військово-морськими силами

    Мовою оригіналу

    По поводу перспективы Украины получить «Железный купол» (другие ПВО/ПРО комплексы)

    Как мы знаем, в оборонный бюджет США на 2022 год была внесена поправка (в части средств для Украины) о том, чтобы передать Украине израильскую систему ПВО «Железный купол», которую использует и американская армия.

    Если говорить о реалистичности, то пока это возможность, которая может быть, а может и не быть. Есть аргумент за и аргумент против.

    Во-первых, если Украина не получит в близко- и среднесрочной перспективе ПДЧ с НАТО, вопрос безопасности, того, что может ее обеспечить, будет ещё больше актуален. Если это не структура, значит – сама Украина должна будет обеспечивать свою обороноспособность. И тут у Запада, думаю, есть понимание того, что в Украине объективно есть проблемы с ПВО/ПРО и с Военно-морскими силами.

    Во-вторых, вопрос того, насколько Запад готов оказывать военно-техническую помощь оборонного характера (особенно в случае зависания/откладывания вопроса с НАТО) не менее важен, чем вопрос того, насколько сама Украина готова к тому, чтобы получать помощь в виде высокотехнологичного оборонного комплекса (тема коррупции и тд).

    В случае с США – это взаимозависимые/взаимоувязанные вопросы.

    Джерело: блог Олесі Яхно

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: НАТО армія військові
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    Про перспективи України отримати систему протиракетної оборони «Залізний купол»