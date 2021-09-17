Україна не пропустила через кордон пів тонни устриць, на які чекали в ресторанах Москви
На Луганщині правоохоронці затримали порушників з делікатесним товаром
У Марківському районі Луганської області прикордонники і співробітники СБУ затримали на державному кордоні з Росією трьох громадян на мікроавтобусі, завантаженому морепродуктами. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 17 вересня.
«Чоловіки намагалися переправити до Росії 450 кілограмів свіжих устриць. Правоохоронці встановили, що морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ», – йдеться в повідомленні.
За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.
Автомобіль і товар передано працівникам митниці.
До слова, в Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото).