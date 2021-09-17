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    Економіка та фінанси

    Україна не пропустила через кордон пів тонни устриць, на які чекали в ресторанах Москви

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    Вилучений&nbsp;морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ - Україна не пропустила через кордон пів тонни устриць, на які чекали в ресторанах Москви
    Вилучений морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ
    фото: dpsu.gov.ua

    На Луганщині правоохоронці затримали порушників з делікатесним товаром

    У Марківському районі Луганської області прикордонники і співробітники СБУ затримали на державному кордоні з Росією трьох громадян на мікроавтобусі, завантаженому морепродуктами. Про це повідомляє Держприкордонслужба в п'ятницю, 17 вересня.

    «Чоловіки намагалися переправити до Росії 450 кілограмів свіжих устриць. Правоохоронці встановили, що морський делікатес походить з Франції і офіційно заборонений для ввезення в РФ», – йдеться в повідомленні.

    За словами правопорушників, вони повинні були доставити устриць на територію Росії, а далі продукція повинна була збуватися для московських ресторанів.

    Автомобіль і товар передано працівникам митниці.

    До слова, в Україну намагалися ввезти смарагд за $10 тис. як штучний камінь за $22 (фото).

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    Теги: прикордонники Росія контрабанда Держприкордонслужба продукти їжа автомобіль ресторан Україна кордон
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    Україна не пропустила через кордон пів тонни устриць, на які чекали в ресторанах Москви