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    Думки вголос

    Ядерний удар: останній козир та блеф росіян

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

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    Путін завжди грав в одну й тут саму гру&nbsp;&ndash;&nbsp;підняття ставок - Ядерний удар: останній козир та блеф росіян
    Путін завжди грав в одну й тут саму гру – підняття ставок

    Про російську ядерну атаку, якою нас вчергове почали лякати

    Якщо коротко – це елемент інформаційної війни.

    Поки росіянам не вдавалася жодна інформаійна атака на території України.

    Логіка всіх їхніх інформ воєн останніх років (не лише останніх двох місяців) зводиться до двох ключових елементів: посіяти паніку або змусити сваритися ворога між собою.

    На першому етапі війни вони запускали два ключових меседжі направлені на розкол суспільства: випустіть чоловіків за кордон, бо вони тут з’їдять всі наші запаси і другий – спроба спричинити релігійні бунти по відбору церков московського патріархату. Обидві атаки провалилися.

    Тепер, судячи з усього, вони продовжують шукати теми, які не стільки будуть розколювати суспільство, скільки будуть сіяти паніку. Звідси і наратив про ядерну війну, ядерні атаки і т.д.

    Ядерний удар – це їхній останній козир в рукаві, який можна застосовувати, коли всі інші аргументи вичерпано.

    Зараз це блеф, направлений на нашу паніку з однієї сторони і на умовний колективний Захід, який теж повинен почати боятися і почати розмовляти з Путіним по-іншому.

    Путін завжди грав в одну й тут саму гру – підняття ставок. Але зараз він в цій грі програв, бо піднімати ставки йому нікуди. І ядерний удар це не підняття ставок, а остаточна поразка, бо після цього навіть Китай та Індія перейдуть на іншу сторону. І він це прекрасно розуміє.

    Чи може він піти на ядерний удар? На жаль, виключити це не можна. Але цей удар буде подвигом Матросова для Путіна.

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    Джерело: блог Вадима Денисенка

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    Теги: росія окупанти війна путін ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Ядерний удар: останній козир та блеф росіян