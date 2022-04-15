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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 15 квітня

    Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж - Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 15 квітня
    Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж
    Головне управління ДСНС України у Харківській області

    На Донеччині ідуть бойові дії по усій лінії фронту

    Відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській областях, Полтавській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Кіровоградщині, Житомирщині, Черкащині, Чернігівщині, та Сумщині.

    На Київщині було чутно вибухи у Васильківській громаді, за попередніми даними спрацювала ППО.

    Харків: обстріли житлових кварталів, вночі було кілька пожеж. По області за добу окупанти обстріляли Золочів, Дергачі, є постраждалі. Ідуть бої в Ізюмському напрямку

    Луганщина: за минулу добу 24 обстріли. Двоє загиблих, двоє поранених. Централізовано евакуйовано 225 людей.

    Донеччина: бойові дії по усій лінії фронту. За добу обстрілам піддавалися Маріуполь, смт. В.Новосілка, с. Зарічне, м. Вугледар, м. Краматорськ та нп Краматорського району, м. Бахмут. За добу троє загиблих і семеро поранених. Загоряння будинку в Красногорівці, зранку працює ДСНС. Маріуполь без змін: наші військові опираються ворогу попри блокаду, яка триває з 1 березня.

    Херсонщина: вибухи та обстріли. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі відсутня. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, тривають мародерства орків.

    Противник продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по інфраструктурі населених пунктів України. На Південнобузькому напрямку противник намагається провести фортифікаційне обладнання позицій, поповнює запаси озброєння та військової техніки, боєприпасів і паливно-мастильних матеріалів. Веде розвідку із залученням безпілотних літальних апаратів.

    На Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля ворог зосереджує на спробах захоплення населених пунктів Попасна і Рубіжне. Успіху не має.

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    Теги: Харків Маріуполь росія окупанти Луганщина війна Донеччина військові Україна Херсон окупація #stoprussia
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    Оборона України. Зведення з усіх регіонів станом на ранок 15 квітня