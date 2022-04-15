Американські сенатори на власні очі побачили знищені окупантами передмістя Києва

Дейнс і Спартц прибули до Києва на поїзді від кордону з Польщею

Американські сенатори республіканець Стів Дейнс від штату Монтана і член Палати представників Вікторія Спартц від Індіани відвідали Київ і околиці столиці. Це був перший візит американських офіційних осіб в Україну після початку російського вторгнення. Про це повідомляє The New York Times.

Дейнс і Спартц прибули до Києва на поїзді від кордону з Польщею. Сенатори відвідали Україну на запрошення від українського уряду. Повідомляється, що «республіканці» крім Києва відвідали Бучу і Бородянку, також мали кілька зустрічей з українськими колегами.

Нагадаємо, у Київ 14 квітня з офіційним візитом прибули спікери парламентів Чехії та Польщі Мілош Вистрчіл та Томаш Гродський. До слова, європейські політики, котрі побували 8 квітня у Бучі та Ірпені, вражені та шоковані побаченим. Раніше повідомлялося, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель відвідали Бучу, де російські війська фактично влаштували геноцид мирним мешканцям.

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