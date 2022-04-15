Нардеп вимагає повністю «розкулачити» Медведчука

Обміняти Медведчука можна, але після стягнення усіх його активів до держбюджету, упевнений нардеп Юрчишин

Обмін може відбутися лише після стягнення в бюджет всіх активів зрадника

Затримання Віктора Медведчука може сплутати карти тим, хто мав якісь кулуарні домовленості із Росією ще з 2014 року. Про це нардеп від депутатської групи «Справедливість» Ярослав Юрчишин заявив у коментарі «Главкому».

На думку депутата, слідство може почути від голови політради партії «Опозиційна платформа – За життя» зовсім несподівані прізвища. Імовірно, через це чутки про бажання російської сторони ліквідувати Медведчука можуть виявитися правдою.

Але головне, зазначив Юрчишин, що затримання Віктора Медведчука відкриває широкі можливості для українських силових та правоохоронних структур. По-перше, можна і треба довести до вироку, причому очного, справу голови політради ОПЗЖ про державну зраду. По-друге, суспільство побачить розкриття цілої мережі російських агентів в Україні – чи принаймні демонстрацію боротьби зі зрадниками.

Щодо обміну Медведчука в Росію, то Юрчишин висловив упевненість, що Кремль може піти на такий крок, бо «суто на персональних зв’язках з Путіним та через володіння інформацією про мережу рашистських агентів, Медведчук може стати хорошим активом». Але, на думку депутата, цей обмін має відбутися після оголошення вироку та стягнення до бюджету усіх активів цього колаборанта.

Нагадаємо, 12 квітня СБУ затримала народного депутата, голову політради партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука.

Президент України Володимир Зеленський запропонував Кремлю обміняти Медведчука.

Після цього Кремль розродився заявою щодо обміну Медведчука.

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко, яку важко впізнати після нової пластичної операції та в окулярах, записала відеозвернення до президента Володимира Зеленського. Вона в ультимативній формі вимагає звільнити Медведчука.

Глава Служби безпеки України Іван Баканов розповів деталі спецоперації СБУ із затримання Медведчука.