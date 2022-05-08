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    Думки вголос

    Як пережити емоційні гойдалки під час війни

    • Вадим Денисенко

      Директор Українського інституту майбутнього

    •  glavcom.ua
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    Війна це перш за все чутки - Як пережити емоційні гойдалки під час війни
    Війна це перш за все чутки

    Включайте критичне мислення і слухайте офіційні повідомлення

    Колись я запитав свого батька, який пережив німецьку окупацію в Києві, про те, що для нього війна.

    І він відповів: «Війна це перш за все чутки. Це маса чуток, абсолютна більшість з яких неправдиві. І це все призводить до гойдалки почуттів». Він був дитиною, на момент закінчення війни йому було 15, але якщо відкинути страх, чутки це справді, одна з найхарактерніших рис нашого часу. І чим страшніша чутка, тим більше ми про неї говоримо (це все від нашого мозку рептилії, настроєного на небезпеку).

    От учора, хтось запустив історію, що росіяни одночасно підняли 30 бомбардувальників і сотні ракет летять на Київ. Позавчора, ряд недурних людей питали в мене чи не знаю я про те, що Путін збирається 9 травня скинути ракету з хімічним(!) зарядом на Київ під час параду перемоги. На моє резонне зауваження, що парада в Києві не буде, люди вигадували інші причини, чому треба терміново шукати протигази.

    До чого я все це веду? Включайте критичне мислення. І слухайте офіційні повідомлення. Так буде легше пережити емоційні гойдалки. Та й просто, буде легше.

    Джерело: блог Вадима Денисенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна путін Україна окупація #stoprussia
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    Як пережити емоційні гойдалки під час війни