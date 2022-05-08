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    Думки вголос

    9 травня більше немає

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Сьогоднішні злочини російських окупантів затьмарили події 80-річної давності, які стали історією - 9 травня більше немає
    Сьогоднішні злочини російських окупантів затьмарили події 80-річної давності, які стали історією
    зображення: 24 канал

    Днем скорботи тепер бути 24 лютого

    Мовою оригіналу

    9 мая больше нет

    Символический капитал 9 мая давно рейдерски захвачен российскими властями, которые используют его в своих корыстных целях. Выглядит это вполне бредово: наши дедЫ победили нацизм, значит все, кто отказывается нам подчиняться – это нацисты.

    Любых противников путинского режима таким образом стигматизируют как нацистов, то есть как абсолютное зло, в борьбе с которым все средства хороши. Культ победы, включая его главный праздник, стал религиозно-иделогоической базой для новых агрессивных войн и преступлений.

    После 24 февраля (2022) – нет 9 мая (1945). Нет ни в каком качестве. Это давно не праздник, но теперь даже и не день скорби. Сегодняшние преступления российских оккупантов затмили события 80-летней давности, ставшие историей. Мы скорбим сейчас каждый день по новым жертвам во множестве украинских городов и деревень.

    Днем скорби теперь будет 24 февраля. А какого числа праздновать день Победы, мы узнаем тогда, когда захватчики будут разгромлены, а новый бесноватый фюрер отправится в ад или тюрьму.

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: День Перемоги росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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