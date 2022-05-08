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    Події в Україні

    Поблизу Зміїного ЗСУ знищили вертоліт рашистів: ефектне відео

    &laquo;Пташка&raquo; окупантів більше не буде завдавати шкоди українцям - Поблизу Зміїного ЗСУ знищили вертоліт рашистів: ефектне відео
    «Пташка» окупантів більше не буде завдавати шкоди українцям
    скріншот із відео

    Вояки РФ не змогли висадитися на острів

    Уночі 8 травня сили ЗСУ поблизу острова Зміїний знищили російський вертоліт МІ-8.

    Ворог спробував висадити десант, однак наші військові збили «пташку» рашистів. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

    Нагадаємо, біля Зміїного «Байрактари» знищили три російських катери.

    Нещодавно Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив відео, як захисники знищують позиції окупантів на острові Зміїний.

    Також з'явилося відео, як українські винищувачі обстріляли російських загарбників на окупованому острові Зміїний.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна вертоліт військові Україна окупація #stoprussia
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    Поблизу Зміїного ЗСУ знищили вертоліт рашистів: ефектне відео